{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Архангельской области запретили продажу бестабачных никотиновых смесей

Размер штрафа за нарушение запрета составит для должностных лиц - от 10 до 20 тыс. рублей, для юридических лиц - от 30 до 50 тыс. рублей

АРХАНГЕЛЬСК, 12 февраля. /ТАСС/. Депутаты Архангельского областного собрания в среду приняли закон о запрете розничной продажи так называемых снюсов - бестабачных никотиновых смесей, сообщил журналистам зампредседателя Заксобрания Александр Дятлов.

На эту тему
Никотиновые леденцы. Почему снюс так опасен и что делается для борьбы с ним?

"В связи с опасностью, которую несет эта продукция, было предложено принять законопроект на сегодняшней сессии сразу в двух чтениях. Мы получили поддержку прокуратуры и правительства Архангельской области", - сказал Дятлов.

Бестабачные никотиновые смеси - аналог снюса. При их приготовлении используется не табак, а смесь мяты и трав, пропитанных никотином. Такие смеси часто продаются под видом конфет, мармелада, леденцов, что привлекает подростков. "В прошлом году в Северодвинске произошло шесть случаев, когда школьников доставили в больницу с отравлением [снюсами]", - отметил Дятлов.

Размер штрафа на продажу бестабачных никотиновых смесей составит для граждан от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 10 до 20 тыс. рублей, для юридических лиц - от 30 до 50 тыс. рублей.

Теги
РоссияАрктика сегодняАрхангельская область
Реклама на ТАСС
"Роснано" и "Газпром" примут участие в строительстве метанолового завода в Волгограде
На первом этапе реализации проекта планируется освоить около $1,5 млрд и создать свыше тысячи рабочих мест
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС