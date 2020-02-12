В Архангельской области запретили продажу бестабачных никотиновых смесей

Почему снюс так опасен и что делается для борьбы с ним?

Никотиновые леденцы. Почему снюс так опасен и что делается для борьбы с ним?

"В связи с опасностью, которую несет эта продукция, было предложено принять законопроект на сегодняшней сессии сразу в двух чтениях. Мы получили поддержку прокуратуры и правительства Архангельской области", - сказал Дятлов.

Бестабачные никотиновые смеси - аналог снюса. При их приготовлении используется не табак, а смесь мяты и трав, пропитанных никотином. Такие смеси часто продаются под видом конфет, мармелада, леденцов, что привлекает подростков. "В прошлом году в Северодвинске произошло шесть случаев, когда школьников доставили в больницу с отравлением [снюсами]", - отметил Дятлов.

Размер штрафа на продажу бестабачных никотиновых смесей составит для граждан от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 10 до 20 тыс. рублей, для юридических лиц - от 30 до 50 тыс. рублей.