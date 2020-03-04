На футбол, в музей и на море. Один день с незрячим человеком и его собакой

Как только незрячий человек попадает в город, перед ним одно за другим возникают препятствия. А уж если он захочет проехать в метро, побывать на футбольном матче или в музее, то тут тем более необходим помощник. Рассказываем, какие культурные и спортивные пространства может с комфортом посетить невидящий человек со специально обученной собакой

Черный лабрадор Акс с длинной шелковистой шерстью щедр на поцелуи, хотя видит меня впервые. Стоило мне протянуть руку к морде, как мокрый нос сам нырнул в ладони и пес выразил свое расположение еще и с помощью прохладного шершавого языка. "Как я жалею, что не сфотографировали их первую встречу, — вспоминает супруга Вячеслава Светлана, у которой тоже серьезные проблемы со зрением. — Я тогда стояла подальше, потому что первым собака должна обнюхать Славу, чтобы понять — он его хозяин. Когда Слава подошел к псу, сел напротив него — тот сразу облобызал его. Хвост — не знаю, как не оторвался! Всем своим видом Акс показывал, что безоговорочно выбрал его своим хозяином". Яркая жилетка Вообще Акс сейчас "при исполнении" — он носит яркую служебную форму, а вместе с ней — большую ответственность. Название его профессии — собака-поводырь — вышито выпуклыми синими буквами на пестрой жилетке, а рядом висит знак с красным крестом. Хозяин Акса — Вячеслав Рудаков — незрячий, поэтому Акс — его постоянный спутник, который предупреждает об опасностях, поджидающих слепого человека вне дома, — бордюры, ступеньки, перила, эскалаторы.

Вячеслав и Светлана ни о каких ограничениях и знать не хотят — ведут очень активную жизнь. Акс вместе с хозяином уже два года — вдвоем они путешествуют, ходят на концерты, в музеи и "смотрят" спортивные матчи. Мы провели с лабрадором и его хозяином один день и узнали, насколько приспособлен город для активного человека, которого сопровождает специально обученный пес. В метро без билета Уже на входе в петербургское метро служебная форма Акса привлекает внимание персонала — сотрудники уточняют, нужна ли Вячеславу и его спутнику помощь. По правилам Петербургского метрополитена, если есть необходимость, дежурные могут проводить незрячего пассажира от входа в вестибюль до вагона, а на станции прибытия их встретит другой дежурный. Билет для Акса покупать не нужно, поэтому, подав знак, что все в порядке, Вячеслав следует за псом. Перед эскалатором собака приостанавливается, чтобы хозяин успел понять, что в этом месте нужно особое внимание. Салатовая жилетка Акса выделяется в потоке пассажиров подземки — многие встречают пару улыбками, а дежурная в будке у подножия эскалатора привстает и, умиляясь, провожает взглядом лабрадора и его владельца.

Перед входом в вагон пес вновь делает паузу, Вячеслав ориентируется и шагает внутрь. Акс и тут в центре внимания — бабушка напротив протягивает псу шоколадку, но он невозмутим — собаки-поводыри обучены не брать еду из чужих рук. Причины такой симпатии к псу со стороны прохожих не только в его безусловном обаянии, но и потому, что квалифицированных собак-поводырей в Петербурге не так уж много — около 30. В метрополитене нам рассказали, что пассажиры относятся к четвероногим спутникам людей с особыми потребностями доброжелательно, во всяком случае, ни одной жалобы в отношении собак-поводырей не поступало. Собака-навигатор Выйдя из метро, Акс ведет своего хозяина мимо Исаакиевского собора к Музею истории религии. Сегодня пара закрепляет маршрут, чтобы в будущем лабрадор после команды "музей" направлял Вячеслава в правильную сторону. "Таких собак специально готовят — есть специальный "детский сад", там учат работать по команде — например, если она гавкнет — это уже брак. Нам положена собака-поводырь, и мы ее получаем через Фонд социального страхования в Москве", — рассказывает Вячеслав. Акс — уже второй помощник в семье Рудаковых, до него был такой же черный лабрадор Юкон, который отслужил 12 лет. Сейчас он на почетной пенсии, и его преклонный возраст виден даже на фотографиях: его выдает седая "борода" на черной шерсти. "Юкон больше маршрутов знает — 35, Акс пока больше 20. Например, маршрут хороший в деревне — от платформы до дома — 15 минут по дороге идти. Мы на Комендантском живем, у нас команда "метро" — и он доведет до метро. "Ищи скамейку" — и скамейку найдет, "ищи столбик" — это где светофор стоит", — поясняет Вячеслав тонкости службы Акса, а мы тем временем добрались до ворот Музея истории религии. "Паника" в музее "Это очень важная история, потому что у нас началась паника, — вспоминает заведующая отделом Музея истории религии Ирина Донина первый визит Вячеслава и его хвостатого помощника. — Все начали звонить друг другу, начальству, пошел сигнал — пришел человек с собакой — что делать? Все знали, что есть закон, но думали — да когда еще придет этот человек с собакой. А он взял и пришел. Начальство отдало распоряжение — пропускайте". После этого случая сотрудники музея еще раз изучили законы, которые регулируют допуск подобных гостей в различные учреждения. Ирина рассказала, что Музей истории религии в этом случае руководствуется наднациональным документом "Конвенция о правах инвалидов", российским федеральным законом "О социальной защите инвалидов", приказом Минкультуры РФ и внутренними правилами учреждения.

"Единственное условие — у человека должен быть документ о том, что он является незрячим, а у собаки должен быть документ, что она специально обучена. Когда Вячеслав Иванович со Светой приходили к нам в прошлый раз, мы всем сотрудникам этот документ показали. Хотя в принципе "вот мои документы — лапы и хвост", — улыбаясь, цитирует известный мультфильм Ирина. Пес тем временем довольно улегся у ног хозяина, положив голову на вытянутые передние лапы. "Одно дело — донести до наших смотрителей, что есть такой закон, но как преодолеть растерянность? Что такое музей — это святая святых, храм муз, и вдруг здесь появляется человек с собакой. В музее даже пришлось организовать специальный семинар, на котором Вячеслав Рудаков с супругой рассказали о том, "какой пес натренированный, какое у него ангельское терпение, как он выполняет команды". В Музее истории религии давно работают с незрячими гостями. Для них есть специальная экспозиция тактильного доступа — копии экспонатов по разным темам, с которыми можно знакомиться на ощупь, рельефно-графические альбомы с выпуклыми картинками. Из научно-вспомогательного фонда незрячим гостям разрешают тактильный контакт даже с экспонатами XVII–XVIII веков — скульптурами, иконами, изделиями из стекла. Есть экспозиции, сопровождаемые аудиогидом.

Пока хозяин ощупывает фигурку древнего шаманского существа, статуэтку Венеры и образцы шкур медведя и оленя, лабрадор мягко переворачивается на бок и вздыхает. Временами закрывает глаза и тихо сопит. "Да, когда мы долго говорим — он просто ложится, ждет, когда его позовут. Когда мы были в Алупке в Воронцовском дворце — там вообще паркет старинный, — так он все полы отшлифовал", — улыбается Вячеслав. Список Рудакова Список музеев, в которых будет комфортно незрячему посетителю, пока не такой длинный, но все же в Петербурге есть места, где отдельные экспонаты разрешено узнавать на ощупь. Например, в Исаакиевском соборе создали специальный экскурсионный маршрут "От ощущений к чувствам", а в храме Спас на Крови — "Увидеть невидимое". В основе таких маршрутов — аудиогиды с тифлокомментариями, макеты соборов, рельефно-графические панно, на которых изображены планы части города, где расположены музеи-памятники, фрагменты внутреннего убранства. Правда, учитывая, что Исаакиевский собор и Спас на Крови — действующие храмы, собаку туда пустить не могут, но создадут комфортные условия и псу, и его хозяину. "Для сопровождения одиночных посетителей к музеям-памятникам от ближайшей остановки транспорта привлекаются подготовленные музеем волонтеры-добровольцы, а на прилегающих к музеям территориях оборудованы специальные места для собак-поводырей. Отведенное место включает навес, настил и переносной контейнер", — поясняют в музее. Пока хозяин знакомится с экспозицией, за псом будет приглядывать дежурный администратор. Бесплатно и без проблем обещают принять хвостатых посетителей и их владельцев в петербургском Центральном выставочном зале "Манеж". Тем более что там уже проходила тактильная выставка "Прикосновение". Одна из авторов представленных работ, скульптор Марина Спивак отмечала, что под своими работами она бы поместила таблички: "Трогать! Все обязательно трогать!".

"У нас бывают посетители с собаками-поводырями, и у нас никогда не возникало возражений от других посетителей по поводу собак. Мы не разделяем потоки обычных посетителей и посетителей с особенными потребностями — в том числе с собаками. Все эти экскурсии чаще всего проходят параллельно", — поделилась куратор инклюзивной программы "Манежа" Диана Бисембина. Самый тихий болельщик Акс и его хозяин оказались не только ценителями искусства, но и заядлыми болельщиками. Пара неоднократно бывала на "Газпром Арене", чтобы последить за матчами любимого "Зенита". У лабрадора даже скоро появится своя жилетка с логотипом петербургской команды. Правда, болеет за сине-бело-голубых пес в своем стиле, несмотря на гул арены. "На втором тайме он у меня спал, храпел!" — вспоминает хозяин. Незрячих гостей с собакой на стадионе встречают специальные стюарды, которые могут проводить от парковки и гейта до трибуны и готовы оказать помощь в процессе матча. Отдельный билет и здесь псу покупать не надо. "Болельщик с собакой-поводырем может оставить собаку рядом с сектором и занять место на трибуне. Также ему может быть предложено место на стилобате, где собака будет находиться рядом с ним", — рассказывает менеджер по работе с маломобильными группами населения Алина Новожилова. Хвостатых болельщиков и их хозяев просят предупредить о своем визите заранее. Также на каждом домашнем матче работает тифлокомментатор, незрячим гостям бесплатно выдают специальные наушники, через которые они слушают аудиоописательное комментирование. У Акса, кстати, не раз была возможность подать голос, когда этому всячески способствовали обстоятельства. Но пес строго соблюдает правило всех собак-поводырей быть тихим. Например, на концертах в Геленджике он сидел перед самой сценой, но не проронил ни звука. "Не подвывал под песни, к сожалению, хорошо бы научился", — смеется Вячеслав. На борт с собакой Собака-поводырь — отнюдь не та собака, которую хозяева отдают на передержку на время отъезда, — тут даже больше, чем дружба. Поэтому Аксу, хотел он того или нет, пришлось стать и путешественником, поездить в автобусах и поездах, полетать в самолетах. "Мы в самолете летели из Сочи в Санкт-Петербург. Я сказал, что с собакой буду, меня встретили сопровождающие, провели осмотр. Нас посадили на последние места, он был маленький такой еще — внизу лежал. Мне его жалко стало, и он уместился на кресло, спокойно лежал до самого Питера", — вспоминает Вячеслав одно из путешествий.

Перелет вместе собакой в самолете действительно возможен, просто подойти к нему надо более ответственно, чем к походу в музей. В авиакомпании "Россия" нам рассказали, что предупредить перевозчика о таком пассажире нужно за 36 часов до вылета. Помимо стандартных документов, подтверждающих инвалидность и то, что пес специально обучен, понадобится еще и документ о прохождении ветеринарного контроля в аэропорту. Ко всему также следует приложить ветеринарный паспорт и подтверждение, что животное здорово. А если летите за границу — собака должна быть еще и чипирована. Отдельный билет, как и во всех остальных случаях, псу-поводырю не нужен. В "России", например, разрешают провозить собаку-поводыря у кресла хозяина — но во время полета пес обязательно должен быть привязан. "Пассажиру с собакой-проводником для комфортного размещения в салоне предоставляется место у иллюминатора с максимальной возможностью размещения собаки у ног пассажира. При неполной загрузке самолета во время регистрации рядом с пассажиром, перевозящим собаку-проводника, блокируется одно соседнее место в блоке кресел", — рассказали в авиакомпании.