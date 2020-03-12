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Распространение коронавируса нового типа

Власти Приморья не планируют менять программу культурных событий края из-за коронавируса

В июне в регионе пройдет Тихоокеанский международный фестиваль современной драматургии "Метадрамма"

ВЛАДИВОСТОК, 12 марта. /ТАСС/. Изменения в программе культурных событий Приморского края на 2020 год, которые могут быть вызваны ситуацией с коронавирусом, пока не ожидаются. Об этом журналистам сообщила в четверг заместитель председателя правительства Приморского края Елена Бронникова.

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В 2020 году в Приморье состоится ряд международных культурных событий, большая часть которых запланирована на период с июня по октябрь. В июне состоится Тихоокеанский международный фестиваль современной драматургии "Метадрамма". В июле-августе Владивосток традиционно принимает Международный Дальневосточный Мариинский фестиваль, в сентябре проходит кинофестиваль "Меридианы Тихого". В октябре пройдет Международный Тихоокеанский фестиваль.

"Кардинально [программу культурных мероприятий] пока не меняем", - сообщила Бронникова.

В конце марта в Приморской краевой филармонии состоится открытие XXIX фестиваля классической музыки "Дальневосточная весна", в котором примут участие музыканты из Германии, Франции и США.

Директор Приморской краевой филармонии Анна Алеко отметила, что в программу фестиваля "Дальневосточная весна", вероятнее всего, будут внесены изменения из-за вспышки коронавируса в Китае и Республике Корея. "Программа фестиваля на сегодняшний день составлена, <…> обозначу, что у нас на сегодняшний день заявлено 15 программ, из них одна под срывом, потому что есть запрет на въезд из Южной Кореи. <…> Все остальные артисты находятся на сегодняшний день в туре по России", - разъяснила Алеко.

С 1 февраля, в связи со вспышкой коронавируса нового типа в Китай, ограничено авиасообщение России с этой страной. С 1 марта закрыты рейсы в Южную Корею. Полеты в эти страны закрыты для всех авиакомпаний, кроме "Аэрофлота" и иностранных национальных перевозчиков.

Теги
РоссияПриморский крайРаспространение коронавируса нового типа
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