Горнолыжный курорт в Кировске Мурманской области приостанавливает работу

МУРМАНСК, 22 марта. /ТАСС/. Горнолыжный курорт "Большой Вудъявр" в Кировске Мурманской области приостанавливает работу с 23 марта из-за угрозы коронавируса. Об этом сообщил в воскресенье оперативный штаб по вопросам эпидемиологической безопасности Мурманской области.
"С завтрашнего дня "Большой Вудъявр" приостанавливает работу. Таким образом, получится полностью обеспечить требование постановления губернатора Мурманской области по запрету массового скопления людей свыше 50 человек - это необходимо, чтобы обеспечить безопасность граждан и не допустить распространение коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Кировск является одним из главных туристических центров Мурманской области, ежегодно десятки тысяч туристов посещают Хибины. "Текущая эпидемиологическая обстановка в стране и мире обязывает администрацию города Кировска и горнолыжного курорта принимать экстренные меры для предотвращения распространения коронавируса", - сообщили в администрации Кировска.
Руководство ООО "Тирвас", в структуру которого входит "Большой Вудъявр", опубликовало обращение ко всем гостям, в котором объясняет свое решение. "Просим с пониманием отнестись к данному непростому решению, но здоровье каждого из наших гостей важнее, чем сиюминутная прибыль. Ждем всех на наших склонах в следующем горнолыжном сезоне, вернуть деньги за купленные скипасы можно в кассах комплекса", - заявил руководитель ООО "Тирвас" Герман Симаков.