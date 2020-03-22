Горнолыжный курорт в Кировске Мурманской области приостанавливает работу

МУРМАНСК, 22 марта. /ТАСС/. Горнолыжный курорт "Большой Вудъявр" в Кировске Мурманской области приостанавливает работу с 23 марта из-за угрозы коронавируса. Об этом сообщил в воскресенье оперативный штаб по вопросам эпидемиологической безопасности Мурманской области.

Актуальная статистика по коронавирусу: как он распространяется по планете

"С завтрашнего дня "Большой Вудъявр" приостанавливает работу. Таким образом, получится полностью обеспечить требование постановления губернатора Мурманской области по запрету массового скопления людей свыше 50 человек - это необходимо, чтобы обеспечить безопасность граждан и не допустить распространение коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Кировск является одним из главных туристических центров Мурманской области, ежегодно десятки тысяч туристов посещают Хибины. "Текущая эпидемиологическая обстановка в стране и мире обязывает администрацию города Кировска и горнолыжного курорта принимать экстренные меры для предотвращения распространения коронавируса", - сообщили в администрации Кировска.

Руководство ООО "Тирвас", в структуру которого входит "Большой Вудъявр", опубликовало обращение ко всем гостям, в котором объясняет свое решение. "Просим с пониманием отнестись к данному непростому решению, но здоровье каждого из наших гостей важнее, чем сиюминутная прибыль. Ждем всех на наших склонах в следующем горнолыжном сезоне, вернуть деньги за купленные скипасы можно в кассах комплекса", - заявил руководитель ООО "Тирвас" Герман Симаков.