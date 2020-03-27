АРЧК поможет работодателям Дальнего Востока решить кадровые проблемы

ТАСС, 27 марта. Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике (АРЧК) разработало меры поддержки для работодателей региона в условиях пандемии коронавируса. В частности, организация поможет трудоустроить временно освободившихся сотрудников или привлечь новых, сообщила пятницу пресс-служба АРЧК.

"Агентство готово помочь с привлечением сотрудников взамен уехавших иностранных рабочих, с трудоустройством персонала, который временно высвобождается из-за сокращения объемов производств, или предложить другие решения, актуальные в период экономических изменений", - приводит пресс-служба слова гендиректора АРЧК Сергея Ховрата.

Для того, чтобы оказывать поддержку работодателям-партнерам, агентство ведет мониторинг их кадровых рисков. За прошедшую неделю сотрудники АРЧК опросили инвесторов из семи регионов ДФО. "Абсолютное большинство компаний сообщило, что работа ведется в штатном режиме. Часть опрошенных из добывающей, строительной и логистической отраслей столкнулись с необходимостью привлекать персонал на рабочие места, которые не могут быть заполнены из-за ограничений в перемещении работников, в том числе из-за границы, или временным высвобождением сотрудников", - сообщили в агентстве.

Сейчас АРЧК решает вопрос о временном трудоустройстве высвободившихся работников одного горнодобывающего предприятия на другое, испытывающее нехватку кадров.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились почти 522 тыс. человек, зафиксировано более 23,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1036 случаев заражения, выздоровели 45 человек, трое умерли. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.