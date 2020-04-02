В регионах СКФО рассказали, как борются с коронавирусом

НАЛЬЧИК, 2 апреля. /ТАСС/. Регионы Северо-Кавказского федерального округа усиливают борьбу с распространением коронавируса и наращивают поддержку граждан и бизнеса, оказавшихся в трудном положении из-за ограничений. В регионах шьют маски, проводят масштабную дезинфекцию улиц, местные власти вводят доплаты медикам, борющимся с коронавирусом, а предприниматели обеспечивают врачей средствами защиты. Новые случаи заражения Пять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Ставропольском крае за минувшие сутки, еще два - в Северной Осетии и 10 новых случаев - в Дагестане. В Министерстве здравоохранения Дагестана ТАСС уточнили, что среди всех 25 заболевших новой коронавирусной инфекцией семь детей в возрасте от трех до 16 лет. При этом в Ставропольском крае в четверг были выписаны три человека, переболевших коронавирусом. Таким образом, выздоровевших в крае стало четверо.

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В тяжелом состоянии находятся три пациента в Дагестане, один - в Чечне и один - в КБР. Из всех регионов округа случаев заражения не выявлено только в Карачаево-Черкесской Республике и Ингушетии. Во всех субъектах округа решением местных властей действует режим самоизоляции. Поддержка врачей и помощь малоимущим Медиков, ежедневно борющихся с коронавирусом, решили поддержать в Кабардино-Балкарии. Глава республики Казбек Коков подписал указ о дополнительных выплатах врачам, медсестрам, младшему и прочему медперсоналу, который работает в госпитале по оказанию помощи людям, заразившимся коронавирусом. Врачи и специалисты с высшим не медицинским образованием в месяц дополнительно получат по 50 тыс. рублей, средний медперсонал - 30 тыс. рублей, младший и прочий медперсонал - по 25 тыс. рублей. Дополнительные выплаты предусмотрены и обеспечивающим работу учреждения работникам. Правительству КБР поручено изыскать средства на эти цели "за счет бюджетных и внебюджетных источников". Кроме того, в Кабардино-Балкарии бизнесмены решили внести свой вклад в обеспечение медработников средствами индивидуальной защиты: противочумными костюмами, халатами, респираторами, одноразовыми масками. Ожидается, что первые комплекты прибудут в республику в ближайшие дни. Духовное управление мусульман КБР совместно с предпринимателями республики окажут поддержку более 2 тыс. малоимущим семьям, которые в эти дни находятся в условиях самоизоляции. Маски и дезинфекция Масштабную дезинфекцию улиц, домов, тротуаров и подъездов начали проводить в Грозном. Дезинфекция проводится с помощью специальной техники с хлорированной водой. В Ставрополе дезинфицируют общественные пространства: обрабатываются дорожное полотно, детские площадки, скверы, парки, автостанции, ряд прилегающих к домам территорий и так далее. Применяются парогенераторы, работающие по принципу "холодного тумана", что позволяет охватить большие площади.

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