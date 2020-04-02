В регионах СКФО рассказали, как борются с коронавирусом

НАЛЬЧИК, 2 апреля. /ТАСС/. Регионы Северо-Кавказского федерального округа усиливают борьбу с распространением коронавируса и наращивают поддержку граждан и бизнеса, оказавшихся в трудном положении из-за ограничений. В регионах шьют маски, проводят масштабную дезинфекцию улиц, местные власти вводят доплаты медикам, борющимся с коронавирусом, а предприниматели обеспечивают врачей средствами защиты.
Новые случаи заражения
Пять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Ставропольском крае за минувшие сутки, еще два - в Северной Осетии и 10 новых случаев - в Дагестане. В Министерстве здравоохранения Дагестана ТАСС уточнили, что среди всех 25 заболевших новой коронавирусной инфекцией семь детей в возрасте от трех до 16 лет. При этом в Ставропольском крае в четверг были выписаны три человека, переболевших коронавирусом. Таким образом, выздоровевших в крае стало четверо.
В тяжелом состоянии находятся три пациента в Дагестане, один - в Чечне и один - в КБР. Из всех регионов округа случаев заражения не выявлено только в Карачаево-Черкесской Республике и Ингушетии. Во всех субъектах округа решением местных властей действует режим самоизоляции.
Поддержка врачей и помощь малоимущим
Медиков, ежедневно борющихся с коронавирусом, решили поддержать в Кабардино-Балкарии. Глава республики Казбек Коков подписал указ о дополнительных выплатах врачам, медсестрам, младшему и прочему медперсоналу, который работает в госпитале по оказанию помощи людям, заразившимся коронавирусом. Врачи и специалисты с высшим не медицинским образованием в месяц дополнительно получат по 50 тыс. рублей, средний медперсонал - 30 тыс. рублей, младший и прочий медперсонал - по 25 тыс. рублей. Дополнительные выплаты предусмотрены и обеспечивающим работу учреждения работникам. Правительству КБР поручено изыскать средства на эти цели "за счет бюджетных и внебюджетных источников".
Кроме того, в Кабардино-Балкарии бизнесмены решили внести свой вклад в обеспечение медработников средствами индивидуальной защиты: противочумными костюмами, халатами, респираторами, одноразовыми масками. Ожидается, что первые комплекты прибудут в республику в ближайшие дни. Духовное управление мусульман КБР совместно с предпринимателями республики окажут поддержку более 2 тыс. малоимущим семьям, которые в эти дни находятся в условиях самоизоляции.
Маски и дезинфекция
Масштабную дезинфекцию улиц, домов, тротуаров и подъездов начали проводить в Грозном. Дезинфекция проводится с помощью специальной техники с хлорированной водой. В Ставрополе дезинфицируют общественные пространства: обрабатываются дорожное полотно, детские площадки, скверы, парки, автостанции, ряд прилегающих к домам территорий и так далее. Применяются парогенераторы, работающие по принципу "холодного тумана", что позволяет охватить большие площади.
В регионах СКФО организуют новые производства защитных масок. Так, в КБР маски будут шить около десятка предприятий. Как рассказал журналистам член Общественной палаты Карачаево-Черкесии Гарик Кургинян, в регионе открыто четыре мини-цеха по пошиву многоразовых масок, их бесплатно передают всем жителям, которые по различным причинам не могут их приобрести. Желающие получить маску обращаются по телефону, после чего волонтеры доставляют их на дом.
Помощь экономике
Власти регионов прорабатывают меры для поддержки экономики в период пандемии. В четверг в Кабардино-Балкарии было принято решение создать оперативный штаб для обеспечения устойчивого развития региона в условиях распространения коронавируса, его возглавил председатель правительства Алий Мусуков. Аналогичный штаб создан и в Дагестане. Его руководителем назначен председатель правительства республики Артем Здунов.
Как отмечается, основной целью нового штаба является обеспечение стабильного функционирования особо уязвимых в этой ситуации отраслей экономики, сохранение занятости, выработка мер господдержки субъектам предпринимательства.
В Дагестане также на базе центра "Мой бизнес" организована горячая линия, где представители малого и среднего предпринимательства смогут проконсультироваться у профильных специалистов об имеющихся мерах государственной поддержки. Горячая линия для поддержки предпринимателей заработала и в ставропольском центре "Мой бизнес".
Транспорт "на паузе"
Во всех регионах округа местные власти приняли решение ограничить движение транспорта. Так, на Ставрополье отменили все автобусные рейсы между городами и районами, в КБР сократили количество внутренних рейсов, в Северной Осетии также ограничено движение общественного транспорта, в Дагестане ограничено движение личного автотранспорта.
В КЧР приостановлено движение общественного транспорта. В Ингушетии из трех ежедневных авиарейсов в Москву остался один, в КБР число авиарейсов в Москву также сократилось до одного, - ранее было два ежедневных рейса. В Чечне объявлено о приостановке движения поездов и авиарейсов. Ограничения в регионах не касаются грузового транспорта, осуществляющего жизнеобеспечение населения.