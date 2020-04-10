Вопрос реабилитации избитой девочки из Ингушетии решат после пандемии

МАГАС, 10 апреля. /ТАСС/. Решение о реабилитации и лечении в Москве семилетней девочки из Ингушетии, которая была избита ее тетей, будет принято после окончания периода самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила в пятницу в своем аккаунте в instagram уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

"Семья нашей Аиши из Ингушетии тоже сейчас на самоизоляции, по окончании карантинных мероприятий будет приниматься решение о приезде Аиши в Москву для дальнейшего лечения, реабилитации. Хотя соматическое состояние Аиши гораздо лучше, она все еще нуждается в сопровождении и помощи специалистов. А мы ждем ее в Москве, продолжаем держать связь со всеми ведомствами региона и специалистами клиники Рошаля", - написала Кузнецова.

По данным омбудсмена, на семью девочки оформлены необходимые льготы и пособия, ее сопровождают органы опеки и попечительства. При этом продолжается расследование уголовного дела по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью ребенка.

"Сейчас рана на ручке, которую врачам пришлось ампутировать, уже зажила, у девочки все наладилось, она проживает в благоустроенной квартире, решены вопросы с документами. Ждем окончания расследования уголовного дела для полного прояснения всех обстоятельств. Уверена, виновные понесут должную ответственность за тот кошмар, который пережил ребенок. А мы не оставим без внимания эту ситуацию до полного разрешения", - передает пресс-служба слова Кузнецовой.

История девочки

Девочка 4 июля 2019 года была доставлена в тяжелом состоянии в Детскую республиканскую клиническую больницу Ингушетии с множественными травмами, ожогами и порезами. Ей провели операцию по спасению сосудов кистей рук, а 5 июля ребенка перевели в Москву в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, где при обследовании выявили старые переломы ребер и травму позвоночника. Врачи сообщали, что левая рука ребенка будет сохранена, а правую придется ампутировать. Врачи 7 августа провели удаление омертвевшей части руки, включая кисть и предплечье. Как сообщал президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, ребенку планируют поставить протез.

В избиении ребенка обвиняется 35-летняя жительница города Сунжа, которая приходится ей тетей. Она была задержана 4 июля. В отношении нее возбудили уголовное дело, женщина арестована. Девочка была отобрана у матери (Лидии Ажиговой) родственниками по линии отца, которые год не позволяли им видеться. Первая встреча ребенка с матерью произошла в сентябре при поддержке Кузнецовой.

В декабре 2019 года девочка была выписана из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, в Ингушетии для нее и ее семьи снял на год квартиру сенатор от региона, который также сообщал, что возьмет на себя расходы по установке ребенку бионического протеза. В течение года власти региона намерены выделить семье постоянное жилье.