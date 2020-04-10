Волонтеры в Ингушетии раздадут 100 продуктовых наборов малоимущим на самоизоляции

МАГАС, 10 апреля. /ТАСС/. Волонтеры в Ингушетии раздадут продуктовые наборы 100 малоимущим семьям и пожилым жителям региона, которые в период пандемии находятся на обязательной самоизоляции и не имеют возможности самостоятельно приобрести необходимое. Об этом ТАСС рассказал и.о. руководителя штаба "Молодой гвардии Единой России" Марат Озиев.

"Депутаты фракции "Единой России" Народного собрания Ингушетии передали в Волонтерский центр партии продуктовые наборы для 100 семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в связи с пандемией. Если на горячую линию нашего центра обращаются пожилые люди или малообеспеченные семьи с просьбой купить им продукты или медикаменты, то волонтеры приобретают необходимые лекарства и бесплатно передают вместе с продуктовыми наборами", - сказал Озиев.

По его словам, набор состоит из продуктов первой необходимости: 10-килограммовых мешков муки и сахара, а также чая, масла, гречки и макарон. Помимо продовольствия, волонтеры передают нуждающимся маски, дезинфицирующие средства и оказывают консультационную помощь.

В России на 10 апреля зафиксированы 11 917 случаев заражения коронавирусом, 795 человек выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (7 822). По данным федерального оперативного штаба на утро пятницы, умерли 94 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.