Черви вместо "химии". Как в Томске выпускают органическую продукцию

Пока где-то только рассуждают о перспективности перехода на органическое сельское хозяйство, в Томской области вовсю производят органические продукты. Здесь не только разработаны, но и используются на практике технологии, которые делают производство "органики" эффективным. Они настолько просты, что даже самый обычный дачный участок можно превратить в экоферму без особых затрат

50 лет назад, когда принц Чарльз увлекся производством органических продуктов, это вызывало недоумение, а сегодня товары с маркировкой "органические" прочно заняли свою нишу — правда, пока особую, элитарную. Что же такое органические продукты В России спрос на "органику" растет быстрее мирового: по оценке компании SBS Consalting, он увеличивается на 23% в год. Но если спросить человека, придирчиво рассматривающего маркировку на упаковке, что же значит понятие "органические продукты", далеко не всегда получишь внятный ответ. "Есть общепринятое определение, что такое органическое сельское хозяйство. Это такой способ его ведения, при котором поддерживается биологическое разнообразие экосистем, не нарушаются естественные природные циклы и не наносится вред здоровью почвы. Чтобы стало понятнее, что стоит за этими фразами, проще перечислить, от чего мы отказываемся, когда решаем заняться органическим земледелием, — говорит Андрей Бабенко, доктор биологических наук, профессор, завкафедрой сельскохозяйственной биологии Национального исследовательского Томского государственного университета. — Прежде всего, мы не используем опасные вещества — антибиотики, стимуляторы и регуляторы роста, пестициды, минеральные удобрения и прочие агрохимикаты".

Под запретом и гидропонные методы выращивания, генная инженерия, ионизирующее излучение для обработки готовых продуктов. Не используются никакие вещества и технологии, безопасность которых для человека и окружающей среды пока не доказана. Если нужно защитить растение от болезней или вредителей, его ничем не опрыскивают, а ищут способ победить напасть без химии.

"Поголовная травля всего живого вокруг насаждений — метод устаревший, — полагает Андрей Бабенко. — Приведу такое сравнение: можно напичкать человека лекарствами и даже вылечить его таким способом, но попутно подорвать естественные силы организма. А можно поступить иначе: создать условия, в которых иммунитет человека окрепнет и сам победит болезнь. В этом случае применять какие-либо лекарственные препараты просто не понадобится".

Поэтому главной защитой для растений производители "органики" считают хорошее качество почвы. А главным "пестицидом" и живым символом органического земледелия стали божьи коровки — ведь всего один взрослый жучок съедает до 70 тлей в день. "Но если налетит саранча — никакие естественные методы борьбы не спасут. Массовые вспышки болезней растений тоже никто не отменял. И уязвимость перед вредителями и болезнями — лишь один из минусов органического сельского хозяйства. Его главный недостаток — оно по определению не может быть таким же продуктивным, как традиционное", — говорит Андрей Бабенко.

Описание Андрей Бабенко © Личный архив Андрея Бабенко

Не накачав землю огромным количеством минеральных удобрений, никогда не получить сопоставимый по размерам урожай, уверен профессор. "Приходится увеличивать площадь посевов, а плодородных земель и так недостаточно, чтобы прокормить быстро растущее население нашей планеты". Естественный отбор И все же Андрей Бабенко не сомневается: органическое сельское хозяйство постепенно, прирастая на 15−20% в год, вытеснит традиционное. Ведь плюсов у него намного больше, чем минусов. Главный из них — тот, что привел к росту спроса на "органику": высокое качество продуктов. Они безопасны для здоровья человека и животных, поскольку содержат намного меньше опасных компонентов, вызывающих различные заболевания, а также аллергию. "При этом содержание полезных веществ в органических продуктах в разы больше, — добавляет Андрей Акулинин, генеральный партнер Ассоциации производителей и экспортеров органической продукции, директор ООО "Органик-Сертификация". — Недаром в странах Евросоюза в детские сады и школы разрешено поставлять только органические продукты. А для детей проводят экскурсии на органические фермы, где им наглядно объясняют, чем они лучше. Да и любой, кто попробует, например, обычную гречку и гречку органическую, сразу поймет разницу. Вкусовые рецепторы не обманешь. Вторая на порядок вкуснее. А главное, в ней нет опасных для здоровья остатков удобрений и пестицидов, которые использовались при выращивании".

Органическая гречка, конечно же, не может стоить столько же, сколько обычная. Ее производство объективно обходится существенно дороже. Но тех, кто хочет быть уверенным, что приобретает качественный продукт, разница в цене не останавливает, считает Акулинин. У нас в стране, отмечает эксперт, до недавнего времени не было возможности выбирать. "Торговые сети были завалены товарами с надписями "био", "органика", "эко", но все это был лишь рекламный ход. Если начинаешь разбираться, то 80% этих продуктов оказываются в мусорке". С начала 2020 года в России продукты подлежат обязательной сертификации. "Теперь производитель имеет право на маркировку "органик" лишь в том случае, если производство прошло сертификацию. А если кто-то ее не пройдет и укажет, что продукция органическая, то это грозит крупным штрафом. Скоро на полках магазинов останется лишь действительно сертифицированная продукция", — говорит Акулинин. Вода в дефиците Эксперты в области органического сельского хозяйства убеждены: оно может быть не менее выгодным, чем традиционное. Ведь аграриям не приходится тратить деньги на покупку удобрений и пестицидов. Однако зачастую сельхозпроизводители не решаются сменить профиль, поскольку им элементарно не хватает знаний о технологиях органического земледелия. Поэтому для глав фермерских хозяйств, руководителей и специалистов предприятий АПК в Томском институте переподготовки кадров и агробизнеса организованы курсы переподготовки. География слушателей давно вышла за пределы Томской области: среди выпускников специалисты не только из сибирских городов, но и из Москвы, Белгорода, Вологды, Самары, Иванова, Уссурийска, Краснодарского края, республик Башкортостан и Калмыкия. Пройти курсы в томском институте могут и просто те, кто хочет, чтобы еда с их дачного участка была действительно безопасной и полезной. Более того, Андрей Бабенко уверен, что именно индивидуальные хозяйства могут стать главными точками роста органического земледелия в России. Когда качество априори стоит на первом месте, освоить органические технологии не проблема. Ведь они не требуют сложного оборудования и больших вложений, только специальных знаний. Поэтому профессор читает лекции для всех желающих в "Открытом университете", организованном Томским государственным университетом. Сейчас, с поправкой на коронавирус, дистанционно.

"Очень часто приходится бороться со стереотипами. Многие считают: чтобы перейти на органическое земледелие, достаточно использовать органическое удобрение — например, навоз. Аргумент железный: мол, деды наши так делали — и все было хорошо, — улыбается Андрей Бабенко. — Но использование свежего навоза тоже приводит к проблемам, к дисбалансу полезных веществ в почве. Со временем он минерализуется до аммония и нитратов. Они не только накапливаются в растениях, но и загрязняют воду. А нехватка качественной воды — главная проблема планеты, по оценке ВОЗ, и в сельском хозяйстве этот дефицит ощущается в первую очередь". Заход с червей Профессор из Томска предлагает альтернативу "дедовским" методам — вермикомпостирование. За сложным названием скрывается очень простая в реализации технология с использованием особых видов дождевых червей. С ее помощью и крупные сельхозпроизводители, и обычные дачники могут получить удобрение отличного качества из самых обычных отходов. "Слово "отходы" придумал человек. В живой природе никаких отходов нет. Скошенная трава, овощная ботва, опавшие листья, пищевые отходы, гнилые овощи, даже бумага — все может быть переработано. И решают эту задачу в природе черви. Без них земля быстро покрылась бы толстым слоем… отнюдь не шоколада. Червяк — он как фабрика: заглатывает кусочек отходов, перерабатывает с помощью микроорганизмов и выдает кусочек удобрения отличного качества. Оно не имеет запаха и выглядит как гранулированный чай", — рассказывает Андрей Бабенко. При этом, подчеркивает профессор, вермикомпост намного безопаснее традиционных органических удобрений. В нем не встречаются яйца гельминтов, как в навозе. Черви выступают как санитары и обеззараживают компостную кучу, подавляя патогенные бактерии и микроорганизмы. "Вермикомпост — чистый продукт во всех смыслах слова", — отмечает Бабенко.

Выигрывает вермикомпост и с точки зрения пользы для растений. Чтобы удобрить землю, его понадобится в 8−10 раз меньше, чем навоза. Это дает серьезную экономию на топливе и трудозатратах. "Не менее важно и то, что после переработки червями почва обогащается микроэлементами. В ней идеальный баланс азота, фосфора и калия — "троицы", которая нужна всем растениям, — продолжает Бабенко. — Кроме того, вермикомпост имеет противогрибковые свойства, он отлично защищает растения, сокращает сроки созревания и почти в полтора-два раза повышает урожайность. И это лишь часть преимуществ технологии, которая доступна любому человеку. Домашнюю вермиферму можно организовать даже в городской квартире". Для этого достаточно купить контейнер для отходов и красных калифорнийских червей. В контейнер загружаются остатки чая, хлебные крошки, картофельные очистки, испорченные овощи и фрукты — все, что обычно отправляется в мусорное ведро. Если червей достаточно, такая смесь быстро перестает издавать неприятный запах, а за полтора-два месяца превращается в плодородный грунт.

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Часть разросшейся популяции, а за год количество червей в хорошем субстрате увеличивается в 10–15 раз, можно переселить в другую компостную кучу, чтобы ее тоже превратить в вермикомпост. На нескольких томских агропредприятиях вермифермы уже работают, и дают они не только отличный грунт и удобрение, но и корм для рыбы, птицы и домашних животных, ведь сами черви — прекрасный источник животного белка, их излишки можно подвергнуть минимальной переработке и пустить на корм. Один в поле не воин Вермикомпостирование — лишь маленький фрагмент пазла под названием "органическое сельское хозяйство". Таких фрагментов в нем очень много. Например, в качестве источника азота используются не синтетические удобрения, а бобовые и растения, которые накапливают этот элемент. Перед тем как посадить основную культуру, высеваются растения-сидераты — они обогащают почву, разрыхляют ее верхний слой и избавляют от сорняков. Они же берут на себя функцию борьбы с вредителями: масличная редька и люпин спасают от нематод, а посеянная перед картофелем горчица защищает от проволочника. Чтобы не истощить почву, тоже используются специальные приемы — правильный севооборот и использование паров, когда поля периодически оставляют незасеянными, давая земле отдохнуть. Многие томские аграрии уже освоили органические технологии, что сделало регион лидером в области органического земледелия за Уралом. "Томская область — первый в Сибири регион с развитой сетью хозяйств — сертифицированных производителей "органики". Пройдя все долгие проверки на международном уровне, сертификаты на соответствие продукции органическим стандартам Евросоюза уже получили компании "Агро", СПК "Успех", "Сибирские органические продукты", "Перовское" и КФХ Петроченкова И.М. Сейчас ООО СПК "Межениновский" проводит работу по конверсии земли в органическую по стандарту Евросоюза, — рассказывает Андрей Акулинин. — А первым международную сертификацию прошел один из ведущих агрохолдингов Сибири — "ТДС-Групп". Теперь этот агрохолдинг помогает более мелким производителям "органики" спокойно выращивать продукцию, не переживая за сбыт".