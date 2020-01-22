Органический продукт: что означает эта надпись на упаковке?

В январе вступил в силу закон об органической продукции. Теперь производители смогут называть органическими и помечать специальной маркировкой с зеленым листком только товары, прошедшие сертификацию и соответствующие требованиям безопасности для природы и человека. В чем заключаются эти требования и повлияют ли они на стоимость?
Определение органических продуктов
По новому закону органическими можно называть только пищевые продукты и корма для животных, прошедшие специальную сертификацию на экологичность, натуральность и безопасность, содержащие не менее 95% ингредиентов, полученных в соответствии с правилами органического производства.
Продукты и сырье для них нужно производить, хранить и перевозить отдельно от неорганических. Каждая партия должна иметь документацию, подтверждающую качество, безопасность и происхождение.
"Органика в данном случае — это идея производить, используя максимально природоподобные технологии", — объясняет председатель правления Союза органического земледелия Сергей Коршунов.
Органическое растениеводство
Принципы органического растениеводства предполагают сохранение и повышение плодородия почвы, заботу о биологическом разнообразии, предотвращение загрязнения окружающей среды, внимание к натуральности полученного сырья, его пользе и безопасности.
Запрещено использовать азотные удобрения, ГМО, пестициды, синтетические регуляторы роста, красители и агрохимикаты (кроме отдельных разрешенных наименований).
Органическое животноводство
Производители обязаны соблюдать правила гуманного обращения с животными и сводить любые причиняемые им страдания к минимуму. Животные выращиваются без стимуляторов роста и откорма, гормональных препаратов и антибиотиков.
Требования к содержанию животных учитывают потребности и особенности поведения конкретных видов. Так, водоплавающие птицы по нормам должны иметь доступ к водоему, а свиньи — возможность рыться в земле или ее субстратах.
Стандарты запрещают содержать птиц в клетке, определяют максимально возможную плотность размещения животных, условия доступа к пастбищам и выгулам, а также требования к кормлению, профилактике заболеваний и лечению. Подробно расписаны требования к помещению, в котором содержатся животные, и его оборудованию.
Также зафиксированы требования к пчеловодству и разведению рыб и ракообразных.
Влияние на конечную цену
По словам заместителя руководителя Роскачества, главы проектно-технического комитета по стандартизации экологически чистой продукции Елены Саратцевой, на стоимость товаров новые требования не повлияют. Производители, которые ранее работали по международным стандартам, теперь смогут проходить сертификацию по национальным.
При этом согласно недавнему исследованию 80% россиян считают, что экотовары могут быть дороже обычных, а 69% готовы платить чуть больше за экологичные продукты.
"За рубежом это люди, которые ведут здоровый образ жизни, поддерживают стремление к охране окружающей среды. В России это люди, обеспокоенные качеством продукции", — говорит Саратцева.
По словам Сергея Коршунова, стоимость органических продуктов на данный момент определяется не ценой производителя, а ценовой политикой ретейла.
Изменения для производителей
Производитель самостоятельно решает, хочет ли он пройти сертификацию и получить право называть свою продукцию органической, однако за необоснованное использование этих обозначений будет нести административную ответственность по закону об обмане потребителей.
Новый закон предполагает наличие переходного периода (до двух-трех лет), в течение которого производители будут постепенно готовиться к сертификации по новым правилам. Продукцию, выпущенную за это время, называть органической нельзя.
Промаркированные "зеленым листом" товары, по словам Елены Саратцевой, могут появиться в магазинах уже в этом году.
Европейская органика
При разработке требований Россия ориентировалась на регламент Евросоюза.
"Задача технического комитета в том, чтобы требования были идентичны. Только в этом случае мы сможем сертифицировать продукцию, которая получила европейские сертификаты, а наша продукция сможет получать сертификаты в Европе, если она будет экспортироваться", — объясняет Саратцева.
"В плане эквивалентности и взаимного признания это будет достаточно долгий процесс, не только в плане ГОСТа, но и в плане процедуры проверки соответствия", — считает Коршунов.
Уловки производителей
"В нашем законодательстве пока останутся лазейки — всякие приятные на слух слова типа "фермерская продукция", "домашняя", еще что-то. Но и этим обозначениям мы в будущем дадим четкие определения, не разрешим использовать их необоснованно и вводить потребителя в заблуждение", — рассказывает глава Роскачества Максим Протасов.
Зачастую "экологические" надписи на этикетках используются для привлечения внимания покупателя и ничего не говорят о качестве или методах производства продукта.
В будущем ситуация может несколько измениться. В частности, в прошлом году Роскачество предложило стандарт "зеленого бренда", производящего продукты с улучшенными экологическими характеристиками, но пока проект находится на стадии обсуждения.
Алена Фокеева