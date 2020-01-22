Органический продукт: что означает эта надпись на упаковке?

Производители обязаны соблюдать правила гуманного обращения с животными и сводить любые причиняемые им страдания к минимуму. Животные выращиваются без стимуляторов роста и откорма, гормональных препаратов и антибиотиков.

Требования к содержанию животных учитывают потребности и особенности поведения конкретных видов. Так, водоплавающие птицы по нормам должны иметь доступ к водоему, а свиньи — возможность рыться в земле или ее субстратах.

Стандарты запрещают содержать птиц в клетке, определяют максимально возможную плотность размещения животных, условия доступа к пастбищам и выгулам, а также требования к кормлению, профилактике заболеваний и лечению. Подробно расписаны требования к помещению, в котором содержатся животные, и его оборудованию.

Также зафиксированы требования к пчеловодству и разведению рыб и ракообразных.