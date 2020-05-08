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Пандемия коронавируса нового типа

Онлайн-обучение по пошиву масок организовали в колледжах Дагестана

Видеоуроки публикуются в Instagram

МАХАЧКАЛА, 8 мая. /ТАСС/. Колледжи Дагестана проводят онлайн-обучение по пошиву масок для защиты от коронавируса. Видеоуроки публикуются в Instagram, сообщили в пятницу в пресс-службе министерства образования и науки региона.

Число заразившихся коронавирусом в Дагестане превышает 2,4 тыс. человек, это самый большой показатель среди регионов Северного Кавказа.

"Профессиональные образовательные организации Республики Дагестан делятся опытом изготовления медицинских масок. Онлайн-обучение по пошиву марлевых повязок проводится по поручению регионального штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Как отмечается, к изготовлению средств индивидуальной защиты органов дыхания были привлечены мастерские восьми колледжей республики. С 23 марта по 1 мая они изготовили в общей сложности около 160 тыс. марлевых повязок. "Для распространения данного опыта и оказания помощи другим образовательным организациям, желающим наладить данный процесс, колледжи подготовили видеоролики, демонстрирующие процесс и технические условия изготовления медицинских масок. Видеоуроки размещены на официальных сайтах колледжей и в социальной сети Instagram", - сообщили в министерстве.

Ранее в пресс-службе Кайтагского района республики сообщили, что мастера этноцентра "Кайтаги" и учителя трех школ начали шить медицинские маски в благотворительных целях. Глава района Алим Темирбулатов отмечал, что средства защиты, хоть и появились в широкой продаже, не каждому по карману, поскольку в день необходимо сменить несколько масок.

По данным регионального оперштаба, за сутки в Дагестане зафиксировано 96 новых случаев заражения коронавирусом, в целом получены 2 468 положительных результатов, 17 человек умерли, 507 выздоровели. В республике обследованы 25 017 человек, находятся на изоляции 3 574 человека.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОДагестанПандемия коронавируса нового типа
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