Песни для ветеранов, военные граффити и онлайн-театр. В СЗФО отмечают День Победы

Чтобы поддержать ветеранов, которые вынуждены в этот день оставаться дома, творческие коллективы в регионах СЗФО организовали выездные концерты. В Новгородской области у домов ветеранов выступают "фронтовые бригады" из местных артистов. "Мы поем песню "Катюша", она в современной обработке, своего боевого и радостного настроя не потеряет. Военная форма, все строго: ремни, пилотки, гимнастерки <…> Очень радостно на душе от того, что есть возможность приблизить праздник максимально к ветеранам", - сказала ТАСС участница "фронтовой бригады" Евгения Споркова, уточнив что в общей сложности сегодня артисты дадут более 100 концертов.

"Три года на территории нашей области шли непрерывные боевые действия, Ленинградская земля обильно полита кровью советских солдат. Каждый год поисковые отряды находят незахороненных бойцов. Я призываю всех брать пример с наших ветеранов, они не пали духом и верили в будущее даже в самые страшные дни войны", - сказал в видеообращении на своей странице в Instagram губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

ТАСС, 9 мая. Жители регионов Северо-Запада России на фоне пандемии коронавируса отмечают День Победы в непривычном для себя формате, без массовых торжеств: в Новгородской области местные артисты создали "Фронтовые бригады" и дали 100 концертов во дворах ветеранов. Архангельские художники начали создавать военное граффити на фасаде девятиэтажного дома, а актеры Пскова и Карелии запустили интернет-акции с рассказами о войне, сообщили ТАСС представители регионов.

Праздничную атмосферу для новгородских ветеранов с самого утра начали создавать и сотрудники МЧС, УМВД, а также волонтеры. В разных районах региона провели парады у домов, где живут участники войны. В Великом Новгороде в шествии задействовали несколько отреставрированных машин и мотоциклов времен войны. К музыкальным поздравлениям присоединился и судостроительный завод "Севмаш" в Северодвинске Архангельской области. Он поучаствовал в акции "Гудок победы!", организованной Музеем Мирового Океана.

Во дворе дома участника Великой Отечественной войны, почетного гражданина Северодвинска, ветерана "Севмаша" Павла Васильевича Лапшинова прозвучали военные песни в исполнении певицы Дома Корабела Татьяны Мальгиной. Ветеран смотрел выступление из окна своей квартиры. Ему сейчас ровно 100 лет, во время войны он участвовал в проводке Северных конвоев. Среди его наград - именная английская медаль короля Георга IV "За боевые заслуги", орден "Отечественной войны II степени".

"Бессмертный полк" онлайн и подарки ветеранам

Одна из самых масштабных акций Дня Победы - "Бессмертный полк", в этом году из-за пандемии проходит в непривычном онлайн-режиме. Она уже завершилась в самом маленьком по численности регионе СЗФО, Ненецком автономном округе. Здесь в годы войны формировались оленно-транспортные батальоны для 14-й армии Карельского фронта. Оленьи упряжки использовались для эвакуации раненых, перевозки грузов и боеприпасов. Сегодня в НАО на телеканале "Север" и в интернете транслировался специально подготовленный 2,5-часовой ролик. Впервые в режиме онлайн проходит и акция "Бессмертный экипаж" в Архангельске, посвященная участникам Северных конвоев стран антигитлеровской коалиции. Специально для этого был создан сайт и группа в соцсети "ВКонтакте".

Жители некоторых регионов СЗФО своими руками сделали ветеранам подарки. В Великом Новгороде во дворах домов участников войны волонтеры создали рисунки на асфальте с надписью: "Спасибо за мирное небо!", а в Старой Руссе во дворах ветеранов в качестве знака внимания высадили кусты сирени. Великий Новгород был оккупирован немецко-фашистскими захватчиками практически всю войну. Старую Руссу немцы первратили в неприступную крепость, которую советским войскам удалось занять лишь с четвертой попытки в феврале 1944 года.

В Парке Победы в Вологде руководители города вместе с волонтерами высадили аллею из 75 кустов сирени, а у домов ветеранов - клены и липы. Креативное поздравление придумали и молодые художники из Архангельска. На фасаде девятиэтажного дома, где проживают ветераны, начали создавать граффити - в память о Победе в войне. "Его концепция: это сон маленького мальчика, который обнимает своего деда или прадеда - участника Великой Отечественной войны. И, конечно, он хотел бы как можно дольше иметь такую возможность, а для этого нужно сохранить память", - рассказала руководитель студии творческих инициатив "Солнце Маори" Наталья Щукина.

Не остались в стороне и жители Мурманска, который в годы войны был одним из главных пунктов, через который в Россию доставляли боевую технику, продовольствие и военное снаряжение из США, Канады и Великобритании. Здесь добровольцы доставили ветеранам войны инфракрасные энергосберегающие обогреватели-картины. Их получили в первую очередь те участники войны, которые проживают в сельских и удаленных районах области.

День Победы на флоте и в воздухе

Поздравления ветеранам подготовили и военные. На главной базе Северного флота - в Североморске - на флагштоке на мысе Алыш подняли увеличенную копию знамени Победы. В ходе праздничной церемонии заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Олег Голубев объявил, что во время очередного похода по Северному морскому пути кораблей арктической группировки флота, североморцы проведут акцию "Знамя Победы над Арктикой".

"Мы начали акцию на Земле Александры в конце апреля. После того, как мы продолжим отработку учебно-боевых задач в Арктике, знамя Победы побывает на всех островах, метеостанциях, в местах гибели кораблей и подводных лодок. Закончится эта акция возвращением арктической группировки Северного флота осенью, после чего в торжественной обстановке знамя Победы будет передано в музей Северного флота", - сказал Голубев.

Пролет боевой авиации состоялся утром 9 мая в небе над Санкт-Петербургом. Также в День Победы на военных кораблях в акватории Невы прошло торжественное построение экипажей, подъем флага России, Военно-морского флота и копии Знамени Победы. В праздновании был задействован крейсер "Аврора", на борту которого военный оркестр исполнил песни времен войны.

Онлайн-театр

В некоторых регионах СЗФО к празднованию Дня Победы присоединились театральные труппы. В Псковской области, которая почти всю войну провела в оккупации, запустили интернет-проект "Письма с фронта". В нем участвуют артисты академического театра драмы им. А. С. Пушкина, театра кукол и Великолукского драматического театра. Актеры выложили в сеть видеоролики, на которых читают письма фронтовиков - подлинные фронтовые треугольники псковичей.

"Я родился после войны. Я еще помню тех ветеранов 40-летних, которые с медалями ходили на парад. Мы, маленькие дети, на них смотрели снизу-вверх, завидовали. Этих ветеранов уже осталось очень мало, живых свидетелей и участников тех событий. И мы обязаны их чествовать, это наша память, наша история, а на ней держится и культура, и самосознание, государство, народ", - рассказал ТАСС актер псковского театра, заслуженный артист России Сергей Попков.

Поддержали коллег и актеры Карелии, территория которой в годы войны тоже была оккупирована захватчиками. Здесь, как и в Пскове, действовали партизанские отряды. В День Победы Национальный театр республики представил в сети новую программу "Про войну слишком много и громко не надо". Она состоит не только из песен и стихотворений о войне: артисты также делятся историями своих родных, прошедших через трудности и лишения того времени.