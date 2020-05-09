"Бессмертный полк" с истребителей и песни с балконов. На Юге России празднуют День Победы

КРАСНОДАР, 9 мая. /ТАСС/. Регионы Южного федерального округа, где проходили ожесточенные бои во время Великой Отечественной войны, празднуют День Победы концертами во дворах многоэтажных домов, воздушными и водными парадами, "Бессмертным полком" с бортов истребителей. Также для ветеранов устраивают персональные парады, а вечером жители южных городов поставят фонарики в своих окнах, чтобы почтить память павших фронтовиков.

"К сожалению, в нынешних условиях пандемии конорановируса мы пока не можем в честь павших и живых защитников Отечества провести 9 мая военный парад. Отложен парад и в городах республик, краев и областей, на территориях которых дислоцируются части нашего военного округа, а техника, занятая в подготовке к торжеству, перемещена в парки боевых машин, где находится в готовности к новым тренировкам. Парад Победы в Год памяти и славы все равно состоится, и мы должны быть готовы к его проведению. А 9 мая мы, как и всегда в День Победы, отдадим дань памяти героям, которые защитили нашу страну и спасли мир", - говорится в поздравлении командующего войсками Южного военного округа Александра Дворникова, слова которого приводит пресс-служба.

Парады под окнами, в воде и воздухе

На территории Крымского полуострова во время его обороны и освобождения погибли около 1 млн человек. В День Победы в городе-герое Севастополе 15 кораблей и катеров Черноморского флота выстроились для парада. В их числе подводная лодка "Ростов-на-Дону", пограничный сторожевой корабль "Аметист", сторожевой корабль "Ладный", а также фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен". Ежегодно Черноморский флот организовывал экскурсии на борт кораблей, пришвартовывая их неподалеку от Графской пристани. В этом году экскурсии отменили, но телестудией Черноморского флота были сняты ролики, благодаря которым можно совершить "прогулку" по нескольким кораблям, не выходя из дома.

Глава Крыма Сергей Аксенов по телефону поздравил с праздником ветеранов Великой Отечественной войны. Вместе с председателем Госсовета региона Владимиром Константиновым и председателем Совета министров Крыма Юрием Гоцанюком он возложил цветы к мемориалу "Вечный огонь" на Могиле неизвестного солдата в парке им. Ю. А. Гагарина, а также на Военном мемориальном кладбище на улице Старозенитной в Симферополе.

"В этом году мы празднуем День Победы в особых условиях. Но наша благодарность, признательность и забота о ветеранах не зависят от времени и расстояний. Парад Победы, "Бессмертный полк", все важнейшие и знаковые торжества обязательно состоятся - после нашей общей победы над коронавирусной угрозой. Память о Великой Победе - великий нравственный ориентир для всех нас, для наших детей и внуков", - написал Аксенов на своей странице в Facebook.

В Краснодарском крае, где в 1943 году удалось остановить прорывавшиеся к кавказской нефти немецкие войска, для ветеранов устроили индивидуальные парады. В Туапсе строем по улице Судоремонтников, где живут три ветерана войны и семь тружеников тыла прошли военные и казаки, около каждого балкона, где находились участники войны, они отдавали воинское приветствие.

В городе-герое Волгограде, который известен всему миру как Сталинград, где в битве на Волге произошел коренной перелом в Великой Отечественной войне, в честь праздника на маршрут вышел специальный трамвай. В его салоне была размещена экспозиция, рассказывающая о подвиге милиционеров - защитников Сталинграда. Воины 10-й дивизии НКВД летом 1942 года были одними из первых, кто вместе с ополченцами приняли и отражали удар врага.

В Калмыкии сотрудники МВД, прокуратуры и МЧС по республике, члены общественного совета при главке МВД исполнили персональную концертную программу по местам жительства 17 ветеранов ведомств - участников Великой Отечественной войны, вдов и тружеников тыла.

"Бессмертный полк" онлайн и с борта истребителя

Из-за пандемии коронавируса "Бессмертный полк" в регионах ЮФО, как и по всей стране, проходит без массового шествия. К примеру, в Краснодаре более 3,5 тыс. фотографий ветеранов покажут в течение дня на большом медиаэкране главной городской площади. Их прислали жители города.

В городе воинской славы Ростове-на-Дону, который гитлеровские войска считали "воротами Кавказа", летчики ЮВО впервые организовали акцию "Бессмертный полк" во время авиационного парада. Участники продемонстрировали портреты родных фронтовиков и их сослуживцев. Также в городе состоялось торжественное открытие именных табличек, установленных на здании штаба военного округа: шести героев Советского Союза - генерал-полковников Белова Павла Алексеевича, Трофименко Сергея Георгиевича, Пухова Николая Павловича, Захватаева Никанора Дмитриевича, Алтунина Александра Терентьевича, маршала Советского Союза Еременко Андрея Ивановича, а также пяти героев России - генерал-лейтенанта Ефремова Михаила Григорьевича, генерал-полковников Квашнина Анатолия Васильевича, Трошева Геннадия Николаевича, генералов армии Казанцева Виктора Германовича, Баранова Александра Ивановича.