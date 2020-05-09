"Бессмертный полк" с истребителей и песни с балконов. На Юге России празднуют День Победы

КРАСНОДАР, 9 мая. /ТАСС/. Регионы Южного федерального округа, где проходили ожесточенные бои во время Великой Отечественной войны, празднуют День Победы концертами во дворах многоэтажных домов, воздушными и водными парадами, "Бессмертным полком" с бортов истребителей. Также для ветеранов устраивают персональные парады, а вечером жители южных городов поставят фонарики в своих окнах, чтобы почтить память павших фронтовиков.
"К сожалению, в нынешних условиях пандемии конорановируса мы пока не можем в честь павших и живых защитников Отечества провести 9 мая военный парад. Отложен парад и в городах республик, краев и областей, на территориях которых дислоцируются части нашего военного округа, а техника, занятая в подготовке к торжеству, перемещена в парки боевых машин, где находится в готовности к новым тренировкам. Парад Победы в Год памяти и славы все равно состоится, и мы должны быть готовы к его проведению. А 9 мая мы, как и всегда в День Победы, отдадим дань памяти героям, которые защитили нашу страну и спасли мир", - говорится в поздравлении командующего войсками Южного военного округа Александра Дворникова, слова которого приводит пресс-служба.
Парады под окнами, в воде и воздухе
На территории Крымского полуострова во время его обороны и освобождения погибли около 1 млн человек. В День Победы в городе-герое Севастополе 15 кораблей и катеров Черноморского флота выстроились для парада. В их числе подводная лодка "Ростов-на-Дону", пограничный сторожевой корабль "Аметист", сторожевой корабль "Ладный", а также фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен". Ежегодно Черноморский флот организовывал экскурсии на борт кораблей, пришвартовывая их неподалеку от Графской пристани. В этом году экскурсии отменили, но телестудией Черноморского флота были сняты ролики, благодаря которым можно совершить "прогулку" по нескольким кораблям, не выходя из дома.
Глава Крыма Сергей Аксенов по телефону поздравил с праздником ветеранов Великой Отечественной войны. Вместе с председателем Госсовета региона Владимиром Константиновым и председателем Совета министров Крыма Юрием Гоцанюком он возложил цветы к мемориалу "Вечный огонь" на Могиле неизвестного солдата в парке им. Ю. А. Гагарина, а также на Военном мемориальном кладбище на улице Старозенитной в Симферополе.
"В этом году мы празднуем День Победы в особых условиях. Но наша благодарность, признательность и забота о ветеранах не зависят от времени и расстояний. Парад Победы, "Бессмертный полк", все важнейшие и знаковые торжества обязательно состоятся - после нашей общей победы над коронавирусной угрозой. Память о Великой Победе - великий нравственный ориентир для всех нас, для наших детей и внуков", - написал Аксенов на своей странице в Facebook.
В Краснодарском крае, где в 1943 году удалось остановить прорывавшиеся к кавказской нефти немецкие войска, для ветеранов устроили индивидуальные парады. В Туапсе строем по улице Судоремонтников, где живут три ветерана войны и семь тружеников тыла прошли военные и казаки, около каждого балкона, где находились участники войны, они отдавали воинское приветствие.
В городе-герое Волгограде, который известен всему миру как Сталинград, где в битве на Волге произошел коренной перелом в Великой Отечественной войне, в честь праздника на маршрут вышел специальный трамвай. В его салоне была размещена экспозиция, рассказывающая о подвиге милиционеров - защитников Сталинграда. Воины 10-й дивизии НКВД летом 1942 года были одними из первых, кто вместе с ополченцами приняли и отражали удар врага.
В Калмыкии сотрудники МВД, прокуратуры и МЧС по республике, члены общественного совета при главке МВД исполнили персональную концертную программу по местам жительства 17 ветеранов ведомств - участников Великой Отечественной войны, вдов и тружеников тыла.
"Бессмертный полк" онлайн и с борта истребителя
Из-за пандемии коронавируса "Бессмертный полк" в регионах ЮФО, как и по всей стране, проходит без массового шествия. К примеру, в Краснодаре более 3,5 тыс. фотографий ветеранов покажут в течение дня на большом медиаэкране главной городской площади. Их прислали жители города.
В городе воинской славы Ростове-на-Дону, который гитлеровские войска считали "воротами Кавказа", летчики ЮВО впервые организовали акцию "Бессмертный полк" во время авиационного парада. Участники продемонстрировали портреты родных фронтовиков и их сослуживцев. Также в городе состоялось торжественное открытие именных табличек, установленных на здании штаба военного округа: шести героев Советского Союза - генерал-полковников Белова Павла Алексеевича, Трофименко Сергея Георгиевича, Пухова Николая Павловича, Захватаева Никанора Дмитриевича, Алтунина Александра Терентьевича, маршала Советского Союза Еременко Андрея Ивановича, а также пяти героев России - генерал-лейтенанта Ефремова Михаила Григорьевича, генерал-полковников Квашнина Анатолия Васильевича, Трошева Геннадия Николаевича, генералов армии Казанцева Виктора Германовича, Баранова Александра Ивановича.
В Астраханской области - единственном регионе Юга России, который не был оккупирован во время войны, "Бессмертный полк" все же вышел за пределы интернета. Жильцы многоквартирных домов в Астрахани вышли на балконы своих квартир с фотографиями фронтовиков. Главной площадкой "домашнего шествия" стала центральная площадь Ленина, где обычно проходил торжественный парад.
"Эта точка была указана как основная, потому что там живут много астраханцев, которые каждый год участвуют в шествии, в том числе с балконов. Количество людей подсчитать сложно, но, судя по количеству флагов на балконах города, к акции присоединилось очень много людей", - рассказали ТАСС в Агентстве по делам молодежи Астраханской области.
Свечи в окнах и салюты
В Адыгее жители пяти компактно расположенных многоквартирных домов поселка Тимирязева Майкопского района отпраздновали День Победы, стоя на своих балконах и лоджиях, украшенных флагами и воздушными шарами. А в Калмыкии песни военных лет звучат с раннего утра из окна элистинской Русской национальной гимназии имени преподобного Сергия Радонежского.
"К созданию рисунков творчески подошли преподаватели гимназии, а наши дети расписали окна на своих домах", - рассказала ТАСС директор гимназии Алена Манджиева.
В городе-герое Новороссийске, оборона которого продолжалась более года - с августа 1942 года до 16 сентября 1943 года, - жителей призывают вечером поставить на свои подоконники свечи или фонарики, чтобы почтить память фронтовиков. Кроме того, в 21:55 на муниципальном телевидении и радиостанциях города прозвучит сообщение об окончании войны, озвученное голосом Юрия Левитана.
Войска Южного военного округа проведут праздничные салюты в 10 городах. Салюты начнутся в 22:00 по местному времени.