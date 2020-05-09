Северный Кавказ встречает День Победы авиапарадом и песнями на национальных языках

ТАСС, 9 мая. Приуроченные к 75-летию Победы торжества в регионах Северного Кавказа, как и по всей стране, проходят преимущественно в онлайн-режиме из-за ограничений, введенных в условиях распространения коронавируса. Несмотря на это, во всех городах и населенных пунктах чувствуется атмосфера праздника - улицы городов и сел украшены флагами, а в окнах домов появились фотографии участников войны. Для ветеранов организованы персональные концерты "фронтовых бригад", волонтеры доставляют им подарки, а руководители регионов поздравляют их по телефону, соблюдая режим самоизоляции.

"Фронтовые" концерты и "Цветы Победы"

В Ставрополе и дагестанском Каспийске празднование Дня Победы открылось авиационными парадами - в воздушном строю прошли штурмовики Су-25СМ3, вертолеты Ми-8АМТШ, Ми-28Н, Ми-35М и Ка-52. Во многих регионах в течение всего дня прошли персональные "парады" и концерты для участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

В Ставрополе в течение всего дня по городу курсирует военный автомобиль с установленной музыкальной аппаратурой, делая остановки в разных точках города и проигрывая песни о войне, а системы оповещения транслируют сводки Советского информбюро от 9 мая 1945 года.

Несмотря на ограничения из-за коронавируса, многие жители города пришли с цветами к Вечному Огню на мемориале "Воинская слава", в руках у многих из них были портреты родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. "Для нас День Победы - святой праздник, нашему маленькому сыну мы рассказывали о празднике, его значении, о том, какой подвиг совершали солдаты. Поэтому не смогли остаться дома, взяли маски и перчатки, пришли с цветами, чтобы почтить память, потом сразу возвращаемся домой", - рассказалаТАСС жительница города Светлана Никифорова.

Персональные концерты для ветеранов прошли и в других городах Ставрополья. Так, в Железноводске "фронтовые бригады" на машинах военного времени поздравили 11 ветеранов войны, проживающих в городе, исполнив для них концертные номера, подобранные индивидуально для каждого ветерана с учетом их предпочтений.

В День Победы Ставропольский край присоединился в патриотической акции "Флаги России. 9 Мая" - по информации управления информполитики краевого правительства, в городах и населенных пунктах региона вывесили около 80 тыс. Красных знамен Победы и российских триколоров. А в Невинномысске на улицы вышли "регулировщицы Победы" - 20 девушек в форме военных лет с желтыми и красными флажками регулировали движение на основных перекрестках города, помогали им действующие сотрудники ГИБДД.

Во всех регионах Северного Кавказа прошли торжественные возложения цветов к мемориалам Великой Отечественной войны, в которых приняли участие главы регионов, представители исполнительной власти и региональных парламентов, общественных движений. Так, в Грозном состоялась акция "Цветы Победы", в ходе которой партийцы и активисты "Молодой Гвардии Единой России" возложили к Вечному огню мемориального комплекса славы имени Ахмат-Хаджи Кадырова 100 гвоздик цветы в память о воинах, павших на фронтах войны. По словам руководителя регионального исполкома Чеченского регионального отделения партии "Единая Россия" Адлана Динаева, в канун Дня Победы в 20 районах республики раздали свыше 80 тыс. георгиевских ленточек.

Жители Северной Осетии разместили на балконах и в окнах домов портреты погибших родственников в Великой Отечественной войне - таким образом республика приняла участие в акции "Бессмертный полк". Также состоялось традиционное возложение цветов к монументам и памятникам Великой Отечественной войны.

Новые памятники и адресные поздравления ветеранов

В некоторых регионах в канун 75-летия Победы появились новые памятники. Так, в селе Верхнерусском Шпаковского района Ставрополья 9 мая открыли памятник труженикам тыла и детям войны, а также Стену памяти. Памятник был построен на средства администрации поселения, вклад в создание монумента внесли предприниматели и жители села и Шпаковского района.

Открытие Мемориала памяти уроженцев Осетии, бойцов и командиров Красной армии, погибших при освобождении республики от немецко-фашистских захватчиков и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, состоялось в Северной Осетии. А в селении Кенделен Эльбрусского района Кабардино-Балкарии местный предприниматель за собственные средства построил мемориал "Вечный огонь" в память о погибших в годы войны односельчанах - в День Победы к памятнику, который пока еще ждет торжественного открытия, возложили цветы представители администрации района и депутаты местного самоуправления. Торжественно открыть "Вечный огонь" планируется после окончания действия ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

В одном из почтовых отделений Нальчика память героев войны почтили гашением специальным штемпелем почтовых открыток, посвященных уроженцам республики - Героям Советского Союза.

В Карачаево-Черкесии утром 9 мая состоялось возложение цветов к мемориалу Огонь Вечной Славы на Аллее Героев в парке Победы города Черкесска, после чего глава региона Рашид Темрезов по телефону поздравил ветеранов с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. В районах республики у домов ветеранов прошли концерты с песнями военных лет и парады с вручением медалей. Жители республики вывесили на балконах флаги и георгиевские ленты.