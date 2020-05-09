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75-летие Победы

Северный Кавказ встречает День Победы авиапарадом и песнями на национальных языках

Для ветеранов прошли персональные "парады" и концерты

ТАСС, 9 мая. Приуроченные к 75-летию Победы торжества в регионах Северного Кавказа, как и по всей стране, проходят преимущественно в онлайн-режиме из-за ограничений, введенных в условиях распространения коронавируса. Несмотря на это, во всех городах и населенных пунктах чувствуется атмосфера праздника - улицы городов и сел украшены флагами, а в окнах домов появились фотографии участников войны. Для ветеранов организованы персональные концерты "фронтовых бригад", волонтеры доставляют им подарки, а руководители регионов поздравляют их по телефону, соблюдая режим самоизоляции.

"Фронтовые" концерты и "Цветы Победы"

В Ставрополе и дагестанском Каспийске празднование Дня Победы открылось авиационными парадами - в воздушном строю прошли штурмовики Су-25СМ3, вертолеты Ми-8АМТШ, Ми-28Н, Ми-35М и Ка-52. Во многих регионах в течение всего дня прошли персональные "парады" и концерты для участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

В Ставрополе в течение всего дня по городу курсирует военный автомобиль с установленной музыкальной аппаратурой, делая остановки в разных точках города и проигрывая песни о войне, а системы оповещения транслируют сводки Советского информбюро от 9 мая 1945 года.

Несмотря на ограничения из-за коронавируса, многие жители города пришли с цветами к Вечному Огню на мемориале "Воинская слава", в руках у многих из них были портреты родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. "Для нас День Победы - святой праздник, нашему маленькому сыну мы рассказывали о празднике, его значении, о том, какой подвиг совершали солдаты. Поэтому не смогли остаться дома, взяли маски и перчатки, пришли с цветами, чтобы почтить память, потом сразу возвращаемся домой", - рассказалаТАСС  жительница города Светлана Никифорова.

Персональные концерты для ветеранов прошли и в других городах Ставрополья. Так, в Железноводске "фронтовые бригады" на машинах военного времени поздравили 11 ветеранов войны, проживающих в городе, исполнив для них концертные номера, подобранные индивидуально для каждого ветерана с учетом их предпочтений.

В День Победы Ставропольский край присоединился в патриотической акции "Флаги России. 9 Мая" - по информации управления информполитики краевого правительства, в городах и населенных пунктах региона вывесили около 80 тыс. Красных знамен Победы и российских триколоров. А в Невинномысске на улицы вышли "регулировщицы Победы" - 20 девушек в форме военных лет с желтыми и красными флажками регулировали движение на основных перекрестках города, помогали им действующие сотрудники ГИБДД.

Во всех регионах Северного Кавказа прошли торжественные возложения цветов к мемориалам Великой Отечественной войны, в которых приняли участие главы регионов, представители исполнительной власти и региональных парламентов, общественных движений. Так, в Грозном состоялась акция "Цветы Победы", в ходе которой партийцы и активисты "Молодой Гвардии Единой России" возложили к Вечному огню мемориального комплекса славы имени Ахмат-Хаджи Кадырова 100 гвоздик цветы в память о воинах, павших на фронтах войны. По словам руководителя регионального исполкома Чеченского регионального отделения партии "Единая Россия" Адлана Динаева, в канун Дня Победы в 20 районах республики раздали свыше 80 тыс. георгиевских ленточек.

Жители Северной Осетии разместили на балконах и в окнах домов портреты погибших родственников в Великой Отечественной войне - таким образом республика приняла участие в акции "Бессмертный полк". Также состоялось традиционное возложение цветов к монументам и памятникам Великой Отечественной войны.

Новые памятники и адресные поздравления ветеранов

В некоторых регионах в канун 75-летия Победы появились новые памятники. Так, в селе Верхнерусском Шпаковского района Ставрополья 9 мая открыли памятник труженикам тыла и детям войны, а также Стену памяти. Памятник был построен на средства администрации поселения, вклад в создание монумента внесли предприниматели и жители села и Шпаковского района.

Открытие Мемориала памяти уроженцев Осетии, бойцов и командиров Красной армии, погибших при освобождении республики от немецко-фашистских захватчиков и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, состоялось в Северной Осетии. А в селении Кенделен Эльбрусского района Кабардино-Балкарии местный предприниматель за собственные средства построил мемориал "Вечный огонь" в память о погибших в годы войны односельчанах - в День Победы к памятнику, который пока еще ждет торжественного открытия, возложили цветы представители администрации района и депутаты местного самоуправления. Торжественно открыть "Вечный огонь" планируется после окончания действия ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

В одном из почтовых отделений Нальчика память героев войны почтили гашением специальным штемпелем почтовых открыток, посвященных уроженцам республики - Героям Советского Союза.

В Карачаево-Черкесии утром 9 мая состоялось возложение цветов к мемориалу Огонь Вечной Славы на Аллее Героев в парке Победы города Черкесска, после чего глава региона Рашид Темрезов по телефону поздравил ветеранов с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. В районах республики у домов ветеранов прошли концерты с песнями военных лет и парады с вручением медалей. Жители республики вывесили на балконах флаги и георгиевские ленты.

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В Дагестане к поздравлению ветеранов активно подключилась молодежь - в частности, студенты Дагестанского госуниверстета подготовили концертную программу с исполнением песен и стихотворений о войне, а также показали театрализованное представление. Как рассказали в министерстве по делам молодежи республики, в рамках акции "Адресное поздравление ветеранов" участника войны и труженикам тыла также вручили памятные подарки и продуктовые наборы.

В Ингушетии в День Победы от имени главы республики сотрудники комитета по делам молодежи навестили ветеранов Великой Отечественной войны и передали им продуктовые корзины и подарки. Также комитет провел навел порядок около домов ветеранов - на клумбах и даже в огородах были высажены цветы, убраны сорняки. "В Ингушетии всего два ветерана войны - Медаров Магомед Хасултанович и Гайсанов Камбулат Абукарович. Оба этих человека - это гордость нашей республики и нашей страны", - сказал ТАСС представитель комитета.

В Чеченской республике накануне Дня Победы региональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова выделил девяти ветеранам войны, живущим в республике, по 1 млн рублей. А непосредственно 9 мая родственники ветеранов получили ключи от новых квартир.

Праздник онлайн

Все регионы Северного Кавказа присоединились к всероссийским онлайн-акциям, посвященным 75-летию Победы - "Песни Победы", "Письмо ветерану", "Окна Победы", "Свеча Победы" и "Бессмертный полк - онлайн". Проходят в республиках и собственные, региональные акции. Так, в Дагестане ко Дню Победы провели онлайн-марафон "Песни Победы на национальных языках", в рамках которого в соцсетях были размещены записи песен о войне на 14 титульных языках республики.

В Чеченской Республике 9 мая впервые исполнили на чеченском языке песню "День Победы" - в регионе провели предварительную работу по художественному переводу текста. "Теперь интерактивная панель на сайте pobeda-2020.ru включает родной для Чеченской Республики язык в меню исполнения среди 100 языков народов России, бывшего СССР и стран мира", - рассказали в региональном отделении "Единой России".

На Ставрополье необычную танцевальную онлайн-акцию "От души Катюша!" организовали гимнастки спортклуба "Пересвет" - в условиях самоизоляции спортсменки записали видео танцев под военные песни, а тренер клуба Юлия Кульнева собрала из них яркий поздравительный видеролик. К акции #отдушикатюша уже присоединились и другие тренеры по художественной гимнастике Ставрополья.

Праздничные мероприятия в регионах Северного Кавказа продолжаются. Вечером, после "Минуты молчания", во многих городах и районах из громкоговорителей зазвучит песня "День Победы", присоединиться к исполнению которой смогут все желающие. В 21:50 жители всех городов и сел в знак памяти подойдут к окнам и зажгут фонарики в рамках акции "Фонарики Победы".

Завершится День Победы праздничными салютами. В Ставрополе, по информации пресс-службы ЮВО, выстрелы будут совершать из орудий гаубиц Мста-Б, заряды фейерверков будут достигать высоты 250-300 м над городом, поэтому салют можно будет увидеть из окон домов. Салюты Победы пройдут также во Владикавказе, Грозном, Черкесске и ряде других городов СКФО.

Теги
РоссияСеверный КавказИнгушетияКарачаево-ЧеркесияСКФОДагестанКабардино-БалкарияСтавропольский край75-летие Победы
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75-летие Победы
В Чечне 20 родственников ветеранов получили новые квартиры
Как сообщил представитель фонда и министр по физической культуре и спорту республики Хамзат Кадыров, в республике ветеранам также ежемесячно выделяется дополнительно по 10 тыс. рублей
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