Жители регионов СФО приняли участие в акции #ПоемДеньПобеды

ТАСС, 9 мая. Жители регионов Сибирского федерального округа (СФО) 9 мая приняли участие в акции #ПоемДеньПобеды. Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне из-за пандемии коронавируса проходит в режиме самоизоляции, а большинство праздничных мероприятий - онлайн-акциями. Не стала исключением и #ПоемДеньПобеды, когда песню поэта Владимира Харитонова и композитора Давида Тухманова "День Победы", а также композиции военных лет люди коллективно пели стоя на балконах, в атомобилях в Кызыле, Иркутске, Абакане, Новосибирске, Кузбассе и других города СФО.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС по Алтайскому краю, в Барнауле "жители окрестных домов вышли на балконы, чтобы почтить память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания и все вместе спели самую "победную" песню поэта Владимира Харитонова и композитора Давида Тухманова "День Победы", прозвучали и другие композиции военных лет".

"В работе был задействован мобильный комплекс информирования населения, при помощи которого было обеспечено музыкальное сопровождение, а на экране демонстрировался видеоряд и текст песни", - добавили в пресс-службе.

Официальный представитель красноярской региональной дирекции Года памяти и славы Виталий Богомазюк рассказал ТАСС, что жители Красноярского края также присоединились к коллективному исполнению песни.

"Все получилось! Люди пели по городу! Пели! Я вышел на балкон... Все сильнее и сильнее звучит "День Победы" из окон, с балконов домов <...> на балконах развиваются российские триколоры, вечернее солнце золотится на девятиэтажке напротив, пою и машу рукой незнакомым, но таким дорогим мне людям", - отметил Богомазюк.

В Кузбассе в общероссийской акции #ПоемДеньПобеды принял участие губернатор Сергей Цивилев. На крыльце областного правительства он вместе с волонтерами спел песню Тухманова. К акции присоединились жители всех районов города Кемерово.

В пресс-службе мэрии ТАСС сообщили, что ее участниками стали почти 1 тыс. человек. Горожане также исполнили и другие песни военных лет "Темная ночь", "Катюша", "Журавли", "Смуглянка" под аккомпанемент гитар и аккордеонов.

С национальным колоритом

В Кызыле "День Победы" спели на фоне обелиска "Центр Азии", стоящего на набережной Енисея. Глава республики Шолбан Кара-оол вместе с известным артистами исполнили ее на тувинском языке под аккомпанемент гитары, баяна и национального инструмента игиль.