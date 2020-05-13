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В Якутске уровень воды в реке Лена вырос на 8 см за два часа

Теперь он превышает 850 см, что почти на 30 см больше уровня возникновения опасных явлений

ТАСС, 13 мая. Уровень воды в реке Лена вблизи города Якутск, где из-за ситуации с паводком ранее был введен режим ЧС, за последние два часа вырос на 8 см и составляет 855 см, что на 28 см выше уровня возникновения опасных явлений. Отмечаются подтопления в семи населенных пунктах, входящих в состав городского округа Якутск, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе.

"По состоянию на 00:00 (18:00 мск), уровень воды на гидропосте г. Якутска составил 855 см. (опасные явления при уровне 827 см.) +8 см. за 2 часа", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на гидропосте в районе населенного пункта Кангалассы отмечается уровень воды в 992 см, что на 8 см ниже уровня появления опасных явлений. Кроме того, в населенных пунктах Табага и Тулагино отмечается снижение уровня воды на 1 и 3 см соответственно.

"Подтопления территорий и домов ИЖС в [населенных пунктах] Тулагино, Капитоновке, Кангалассах, Пригородном, Даркылах, Хатассах и Табаге", - добавили в оперштабе. На реке Лена в районе села Табага и микрорайона Кангалассы отмечается редкий ледоход, а в Якутске - затор ниже гидропоста, уточнили в штабе.

Власти Якутска 13 мая ввели режим ЧС органам управления и силам РСЧС в связи с паводком на реке Лена. По информации Госкомобеспечения Якутии, на 14:40 (мск), в зону затопления попали 54 жилых дома, где проживают 168 человек, в основном, в микрорайоне Кангалассы.

Ранее сообщалось, что подрывные работы провели на реке Лена около Кангаласского мыса (рядом находится микрорайон Кангалассы, который входит в городской округ Якутска), где образовался ледовый затор. По данным якутских синоптиков, температура в Якутске составляет 7 градусов выше нуля. В ближайшие дни на юго-западе, юге ожидаются дожди, на западе - небольшой дождь, ветер, в центральных, южных районах - порывистый ветер до 9-14 м/с. Средняя температура воздуха ночью ожидается от 0 до 5 градусов выше нуля, днем - от 13 до 18 градусов выше нуля.

Якутия - один из самых паводкоопасных регионов России. Весной и летом 2018 года от паводка здесь пострадали 63 населенных пункта, были подтоплены почти 1,5 тыс. жилых домов. Ущерб превысил 1,4 млрд рублей. В 2019 году удалось избежать затопления жилых домов. В ряде населенных пунктов были затоплены дороги, временные дамбы и взлетно-посадочные полосы аэропортов.

Теги
РоссияЯкутия
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