Переобучение, подработка и самозанятость: в СКФО помогают безработным во время пандемии

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Количество безработных в период действия ограничений из-за пандемии коронавируса в регионах Северного Кавказа выросло, центры занятости работают с повышенной нагрузкой, ежедневно принимая десятки заявлений от потерявших работу с начала марта, рассказали ТАСС представители профильных министерств и региональных служб занятости населения. При этом даже в условиях сокращения количества вакансий гражданам стараются предложить не только гарантированное государством повышенное пособие по безработице: в регионах СКФО организуют временную занятость, дистанционное переобучение, а также стимулируют развитие собственного дела.

Безработных стало больше

По данным интерактивного портала службы занятости Ставропольского края, уровень регистрируемой безработицы в регионе по состоянию на апрель составил 1,6%, что вдвое выше аналогичного периода прошлого года. По данным краевого правительства, сегодня уже около 5 тыс. человек, потерявших работу во время пандемии, получают максимальный размер пособия по безработице - 12 тыс. 130 рублей. Всего же на середину мая на Ставрополье официально зарегистрированы 22,2 тыс. безработных граждан, а количество вакансий, предложенных работодателями, составляет 18,4 тыс.

Наиболее востребованными специалистами в крае, по данным службы занятости, являются водители, аппаратчики, разнорабочие, уборщики, овощеводы, медсестры, подсобные рабочие. При этом, если в краевом центре на одного безработного в среднем приходятся две свободные вакансии, то в некоторых районах спрос на вакансии заметно выше предложения.

Более чем вдвое увеличилось количество зарегистрированных безработных и в Северной Осетии, сообщила ТАСС руководитель комитета занятости населения республики Альбина Плаева. "С 1 марта к нам обратились 5 518 человек, из них 4 950 признаны безработными. Увеличилась, соответственно, и нагрузка на сотрудников службы занятости. Работаем до поздней ночи и на выходных, обрабатывая заявки. К работе центра занятости подключаются и другие сотрудники комитета", - сказала Плаева, добавив, что сейчас в службу занятости ежедневно обращаются в среднем 120-130 человек, тогда как до ввода режима самоизоляции этот показатель составлял около 30 человек.

Больше чем в три раза выросло число ищущих работу в Чеченской республике - по словам заместителя директора департамента занятости населения Минтруда Чечни Сулеймана Умаева, в апреле в службу занятости обратились более 16,9 тыс. человек, из них более 16,2 тыс. признаны безработными (год назад эти показатели составляли чуть более 5 тыс. и 4,6 тыс. соответственно).

"Ситуация на рынке труда Чеченской Республики в последние годы стабилизировалась, безработица составляла порядка 8%, однако теперь, в связи с распространением коронавирусной инфекции и карантинным режимом, безработица составляет 9,1%. <...> В апреле 2020 года трудоустроено 26 человек, в апреле 2019 года - 549 человек. Динамика трудоустройства безработных граждан снизилась в связи с карантинным режимом", - сказал Умаев, отметив при этом, что минтруд республики прилагает все необходимые меры по снятию напряженности на рынке труда. Он добавил, что по состоянию на начало мая в республике было доступно 1 635 вакансий.

Бесконтактные консультации

О росте количества безработных говорят и в других регионах. Так, в Карачаево-Черкесии, по данным регионального управления службы занятости, в апреле за помощью в трудоустройстве обратились 1 548 человек, в Ингушетии только в одном Назрановском районе (центральном и самом густонаселенном районе республики), по словам районного замдиректора центра занятости населения Салмана Кулбужева, поступило около 1 тыс. обращений.

"Вакансии у нас сократились на порядок, есть даже случаи, когда работодатели не подтверждали ранее представленные вакансии. Численность граждан, уволенных с 1 марта по 7 мая, получателей пособия по безработице в размере 12 130 рублей, составляет 945 человек, кроме того, материальную помощь в размере 1,5 тыс. рублей будут получать 3 333 безработных", - сказал Кулбужев.

Центры занятости в условиях действующих ограничений перешли на дистанционный режим, максимально задействовав онлайн-ресурсы, в том числе портал "Работа в России". Кроме того, во многих регионах предусмотрели специальные возможности для тех, кто по каким-либо причинам не может самостоятельно зарегистрироваться на портале. Например, в Ингушетии открыли горячую линию службы занятости и начали консультировать безработных по электронной почте. А в Северной Осетии все необходимые документы можно оставить в специальном ящике в центре занятости и получить консультацию через организованные для этой цели окна, исключающие прямой контакт посетителя с сотрудником центра.

"В электронном виде оказываются основные [услуги] по регистрации безработных граждан и выплате пособия по безработице. В связи с распространением коронавирусной инфекции и карантинным режимом число обращающихся за услугами увеличилось в несколько раз, но, тем не менее, сотрудники центров занятости с честью справляются со своей работой", - отметил представитель Минтруда Чеченской Республики.

Переобучение безработных

В регионах готовы при необходимости перевести в дистанционный режим и программы переобучения безработных, которые сейчас становятся особенно актуальными, сказал ТАСС министр труда и занятости Ингушетии Хаджибекир Муталиев.

"Нами будут организованы дополнительные курсы повышения квалификации и переобучения работников, находящихся под риском увольнения, на которые выделены средства из регионального бюджета. Также у нас уже сформированы группы из предпенсионеров и женщин, находящихся в декретном отпуске, которые пройдут курсы переобучения в рамках нацпроектов. Если ситуация с пандемией коронавируса затянется, то все эти программы мы постараемся реализовать дистанционно," - сказал Муталиев.

В Чечне, словам Умаева, также планируют организовать дистанционное обучение, в том числе граждан предпенсионного возраста, женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, а также имеющих детей дошкольного возраста.

В Дагестане в этом году планируют переобучить востребованным специальностям более 680 граждан старшего поколения, а также более 500 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком или воспитывающих детей-дошкольников. Кроме того, в рамках республиканской программы проводится переобучение молодых безработных граждан с ограниченными физическими возможностями с ежемесячной выплатой стипендии в период обучения.

Временная занятость и свое дело

Как рассказали ТАСС в Министерстве труда и социального развития Дагестана, для потерявших работу в республике организуют временные рабочие места. В частности, их привлекают к работе на сельхозпредприятиях республики - потребность в сезонных работниках есть в большинстве районов республики, в общей сложности на сельхозработы в мае-июне будут направлены более 900 человек. Кроме того, около 200 человек в июне-июле планируется трудоустроить на завод по производству керамической плитки АО "Керамогранит Дагестан".