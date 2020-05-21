В Карачаево-Черкесии в честь праздника Ураза-байрам объявили выходной день

ЧЕРКЕССК, 21 мая. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) объявили в регионе выходной день в честь празднования Ураза-байрам (по-арабски Ид аль-Фитр, праздник разговения после поста во время священного для мусульман месяца Рамадан), сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе главы и правительства КЧР.

В 2020 году Рамадан начался 24 апреля, об окончании месяца и наступлении праздника Ураза-байрам будет свидетельствовать новолуние. Выходной будет перенесен со дня, когда будет отмечаться праздник, на понедельник - 25 мая.

"Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов подписал указ, которым объявил в республике 25 мая 2020 года нерабочим днем в честь праздника Ураза-байрам. В соответствии с указом органам местного самоуправления, администрациям предприятий, организациям и учреждениям различных форм собственности предоставлено право организовать в этот день работу с учетом реальных возможностей обеспечения занятости рабочих и служащих. Работа 25 мая 2020 года компенсируется предоставлением другого дня отдыха", - сообщили в пресс-службе.

Ранее муфтий Северного Кавказа, глава духовного управления мусульман Карачаево-Черкесии Исмаил Бердиев рассказал ТАСС, что в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией мечети в Карачаево-Черкесии во время Ураза-байрама будут закрыты, массовые богослужения отменены, жителям региона рекомендовано воздержаться от массового празднования.

Пост в Рамадан считается одним из пяти столпов Ислама (основным предписанием). В этот месяц правоверным предписывается воздерживаться в светлое время от еды, питья, дурных слов и мыслей, а вместо этого усердно молиться, заниматься богоугодными делами, благотворительностью. Рамадан считается благословенным, поскольку в этот месяц Аллах ниспослал пророку Мухаммеду священную книгу - Коран.