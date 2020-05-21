Два выходных дня объявлены в Дагестане в связи с празднованием Ураза-байрам

МАХАЧКАЛА, 21 мая. /ТАСС/. Глава Дагестана Владимир Васильев поручил 25 и 26 мая объявить выходными нерабочими днями в регионе в связи с празднованием Ураза-байрам, соответствующее постановление подписал председатель правительства региона Артем Здунов, сообщили ТАСС в администрации главы и правительства республики.

"В соответствии с пунктом 7 статьи 4 Федерального закона от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях" и по обращению централизованной исламской религиозной организации "Муфтият Республики Дагестан" правительство Республики Дагестан постановляет: считать 25 и 26 мая 2020 года нерабочими праздничными днями", - говорится в документе.

Праздник Ураза-байрам (по-арабски Ид аль-фитр) отмечается в первый день месяца, следующего за Рамаданом, в течение которого мусульмане соблюдают пост от рассвета и до заката. Во время Ураза-байрама проходят коллективные праздничные намазы, среди верующих принято посещать кладбища и поминать усопших, а также навещать родственников, дарить подарки и угощать соседей сладостями. В 2020 году Рамадан начался 24 апреля, об окончании месяца будет свидетельствовать новолуние.