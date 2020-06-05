Волгоградские власти намерены решить проблему транспортной доступности приюта "Дино"

АСТРАХАНЬ, 5 июня. /ТАСС/. Власти Волгоградской области планируют содействовать муниципалитету и Благотворительному фонду защиты животных в решении проблемы с дорогой, ведущей к приюту для животных "Дино", сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Волгоградской области в пятницу.

Ранее президент РФ Владимир Путин дал поручение Министерству обороны узаконить нахождение приюта на территории бывшей военной части под Волгоградом, где последние девять лет располагается "Дино". А также обустроить дорогу протяженностью 900 м.

"Поскольку права не узаконены, муниципалитет не имел юридической возможности выделить средства на строительство дороги. До того момента, как на федеральном уровне будут урегулированы все правовые вопросы, регион намерен содействовать в оперативном решении проблемы транспортной доступности - на месте уже находится профильный заместитель губернатора Волгоградской области", - сообщили ТАСС в пресс-службе.

Как уточнили в администрации, сейчас приют для животных "Дино" находится на территории, которая является собственностью Российской Федерации, и предоставлен в бессрочное пользование Главному управлению МЧС по Волгоградской области. Фонд защиты животных, организовавший приют на этой территории, использует участок без разрешающих документов.