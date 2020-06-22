Конкурс молодежных социальных проектов проведут на онлайн-форуме "Машук 2020"

ПЯТИГОРСК, 22 июня. /ТАСС/. Авторов лучших молодежных социальных проектов выберут среди физических лиц во время Северо-Кавказского молодежного онлайн-форума "Машук 2020", который состоится с 10 по 26 августа. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба форума со ссылкой на заместителя начальника отдела грантовой поддержки управления регионального взаимодействия Росмолодежи Мадину Гуеву.

"В рамках самого форума будет проходить конкурс среди физических лиц с объемом средств 35,5 млн рублей. Мы поддерживаем только качественные проекты, однако стоит сказать, что мы в качестве работ, представляемых на форуме, не сомневаемся. Что касается всем привычного алгоритма консультаций, образовательных мероприятий, переход в онлайн формат ничуть не помешает нам оставить ту же благоприятную атмосферу для участников", - отметила Гуева.

В пресс-службе форума ТАСС уточнили, что в рамках гранатового конкурса поддерживаются молодежные социальные проекты. Участники могут получить до 300 тыс. рублей (в зависимости от заявленной суммы гранта). Конкурс среди НКО, который впервые проходил заочно, уже состоялся. Были разыграны 50 млн рублей.

"Всего на конкурс была подана 81 заявка, допущено к экспертной оценке 73, а победителями признаны 30 проектов. Максимальная сумма присужденного гранта составила 2,4 млн рублей, а минимальная - 500 тыс. рублей. Больше всего победителей из Республики Ингушетия (10 проектов) и Чеченской Республики (8 проектов). Некоммерческие организации уже приступили к реализации проекта, закончить которую необходимо до 30 декабря", - сказала представитель Росмолодежи.

По ее словам, на форуме представители Росмолодежи собираются проводить образовательные мероприятия по культуре социального проектирования, публичным защитам, бюджетированию проекта. Также состоятся индивидуальные консультации с участниками форума.

Гуева отметила, что при защите проектов в онлайн-формате регламент сохранится: три минуты будут даны на защиту, две минуты на вопросы и две минуты на оценку экспертами. В настоящее время разрабатывается онлайн площадку, в рамках которой будут проходить конкурсы при помощи видеосвязи.

О форуме

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проводится в Пятигорске Ставропольского края с 2010 года. В 2019 году форум проходил с 9 по 30 августа, и впервые на "Машуке" была организована третья смена, а число участников увеличилось до 3 тыс. XI Северо-Кавказского молодежный онлайн-форум "Машук-2020" пройдет с 10 по 26 августа. Любой желающий от 18 до 30 лет может подать заявку в АИС "Молодежь России". Регистрация для участия в форуме доступна до 15 июля.