На Ставрополье возобновили работу 79 санаториев

ПЯТИГОРСК, 3 июля. /ТАСС/. Свою работу после пандемии возобновили 79 санаториев Ставрополья, еще девять готовятся к открытию в ближайшее время. Об этом сообщила 3 июля пресс-служба губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова.

Санатории региона Кавказских Минеральных Вод на два месяца приостанавливали свою работу из-за распространения новой коронавирусной инфекции. С 1 июня при выполнении требований Роспотребнадзора здравницы в Кисловодске, Пятигорске, Ессентуках и Железноводске снова принимают отдыхающих.

"Свою деятельность уже возобновили 79 санаториев Кавказских Минеральных Вод, имеющих медицинские лицензии. В настоящее время на отдыхе в крае находятся 2 003 гостя из 65 регионов страны. В ближайшее время готовятся к открытию еще девять санаторно-курортных организаций. При этом на июль уже поступило 3 806 заявок о бронировании мест", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, для санаториев, возобновивших свою работу, предусмотрены отдельные меры поддержки. Глава края из регионального бюджета решил выделить средства на компенсацию затрат, связанных с проведением противоэпидемических мероприятий. От санаторно-курортных организаций поступило уже 13 заявок на сумму более 13,8 млн рублей в качестве компенсации расходов на проведение лабораторных исследований на CОVID-19.

Также по данным пресс-службы губернатора Владимирова, он предложил расширить круг получателей средств государственной поддержки в санаторно-курортной сфере. "Все санатории на Ставрополье обязательно должны иметь возможность получить такие меры поддержки, как льготные кредиты, направленные на сохранение персонала. В санаторно-курортной сфере трудится много людей, это важная часть социального благополучия нашего края", - приводят в сообщении слова Владимирова.

Однако часть санаториев, принадлежащих профсоюзам, являются некоммерческими организациями и не могут воспользоваться этой мерой поддержки. Глава Ставропольского региона поручил правительству края и профильным министерствам вынести этот вопрос на федеральный уровень.