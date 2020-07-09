Жители снесенного после взрыва дома под Белгородом получили новое жилье

ТАСС, 9 июля. Жильцы дома, снесенного в 2019 году после взрыва бытового газа в Яковлеве Белгородской области, получили в четверг, 9 июля, ключи от новых квартир. Об этом сообщил на своих страницах в соцсетях губернатор региона Евгений Савченко.

Взрыв газа на первом этаже жилого четырехэтажного одноподъездного дома в Яковлеве произошел вечером 3 декабря 2019 года. Там располагалось 12 квартир, из них взрывом полностью разрушило четыре, еще восемь сильно повредило, поэтому власти решили снести здание. В результате происшествия один человек погиб, шестерых госпитализировали, одна из пострадавших позже умерла в больнице.

"Вместе с председателем наблюдательного совета Фонда реформирования ЖКХ Сергеем Степашиным мы вручили жителям поселка Яковлево ключи от новых комфортных квартир. Среди них 33 яковлевца, которые в конце прошлого года пострадали в результате взрыва бытового газа в многоквартирном доме", - написал Савченко.

Кроме того, сообщил глава региона, 104 человека получили квартиры в доме, построенном по программе переселения из аварийного жилья. На возведение дома власти Белгородской области направили более 70 млн рублей, выделенных Фондом реформирования ЖКХ, а также 30 млн рублей из областного бюджета.