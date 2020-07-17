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Ливень затопил улицы в Ростове-на-Дону

Под воду ушли мусорные контейнеры, несколько легковых автомобилей и пассажирский автобус

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июля. /ТАСС/. Непогода, накрывшая Ростов-на-Дону, стала причиной затопления улиц в разных районах города. В результате ливня, начавшегося утром в пятницу, пострадали многочисленные автомобили.

Последствиями ливня жители Ростова-на-Дону делятся в социальных сетях. На видео запечатлили затопленные автомобили и плавающие по улицам мусорные контейнеры. На одной из фотографий видно, что вода попала в салон пассажирского автобуса.

В пресс-службе главного управления МЧС России по региону сообщили журналистам, что пожарно-спасательные подразделения выезжают на откачку воды.

По данным Ростовского гидрометцентра, область находится в зоне атмосферного фронта. "Вчера было дано штормовое предупреждение о комплексе неблагоприятных явлений: сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра на территории Ростовской области", - сказала заместитель начальника Ростовского гидрометцентра Виктория Антоненко.

 

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