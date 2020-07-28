Дышать заново: как в санатории Забайкалья восстанавливают переболевших коронавирусом

Забайкальский край первым на Дальнем Востоке организовал не только лечение от коронавируса, но и реабилитацию после выздоровления. Старейший в регионе санаторий "Дарасун" принимает бывших пациентов моностационаров, помогая избавиться от одышки, кашля и других последствий болезни.

В конце мая Забайкалье считалось одним из наиболее проблемных регионов страны по распространению коронавирусной инфекции. Из-за этого по поручению Владимира Путина в Читу направили московских врачей, в крае развернули мобильный военный госпиталь. На 28 июля в регионе выявили 4050 случаев заражения коронавирусной инфекцией, при этом более 3,5 тыс. пациентов уже вылечили и выписали из медицинских учреждений. Теперь им предлагают пройти реабилитацию. Особых критериев для отбора пациентов нет, но в первую очередь в санаторий отправляют тех, кто переболел в тяжелой форме. О том, как организована программа восстановления, ТАСС рассказали сотрудники и постояльцы учреждения. Коронавирусное братство "Мне в поликлинике предложили сюда поехать, я сначала еще думала. Но доктор меня уговорила, сказала, что легкие восстанавливаются два года. И я решила, что еще нужна детям, внукам", — поделилась пациентка Галина Калинина. После выписки из больницы женщина поднималась на четвертый этаж с серьезной одышкой, теперь говорит, что лестницу не замечает, а давление и вовсе стало "как у космонавта".

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В "Дарасуне" больше всего подкупает внимательность и доброжелательность врачей, которые никогда не отмахнутся и помогут даже в позднее время. Еще, добавила пациентка, большую психологическую помощь оказывает местное "коронавирусное братство": "Все равно чувствуется, что в обществе нас боятся, а здесь мы одинаковые, коронавирус сравнял всех: начальников, рядовых сотрудников. Общались первое время за столом только об этом: кто как болел, кому каково было. Потом уже про семьи начали рассказывать". Еще одна постоялица санатория Светлана Борисова приехала в "Дарасун" по рекомендации врача. "Было очень тяжело: слабость, недомогание, температура, кровью отхаркивалась. Сейчас гораздо лучше стало. Раньше немного пройдешь — в ногах сразу тяжесть, усталость, а сейчас этого нет. Я себя чувствую как прежде", — сказала женщина. Борьба с одышкой Санаторий "Дарасун" существует с середины XIX века. Он находится в 135 км от Читы и считается одним из лучших низкогорных бальнеологических курортов Сибири и Дальнего Востока. Основная заслуга в этом принадлежит источнику с углекислой минеральной водой. В июле по решению властей сюда стали доставлять забайкальцев, которые переболели пневмонией в тяжелой форме из-за заражения коронавирусом. "Пациенты находятся здесь от десяти до 13 дней. Все зависит от тяжести заболеваний, — рассказала заместитель главного врача Татьяна Важина. — Если в легкой степени перенесли, то у них идет десять койко-дней, если тяжесть более серьезная, длительность увеличивается. Большинство — тяжело переболевшие, но есть пациенты, перенесшие пневмонию в легкой степени, потому что если сегодня это легкая степень, завтра может наступить утяжеление".

В среднем в санатории одновременно живут около 100 пациентов, младшему из них — полгода, самому пожилому — 60 лет. В основе программы — курсы по восстановлению легких. "Заболевания дыхательной системы, в том числе пневмония, у нас лечились и раньше, это мы умеем. Но сейчас, конечно, есть свои особенности. Пациенты поступают в более тяжелом состоянии, чем обычно, у них выраженные остаточные явления: кашель, одышка, астенический синдром сильно выражен, повышенная утомляемость. Поэтому нюансы свои есть", — добавила Важина. Чтобы одышка и кашель прошли быстрее, для пациентов стабильно проводят занятия лечебной физкультурой на свежем воздухе. Комплекс гимнастики подбирается по степени дыхательной недостаточности, и в конце курса каждый постоялец проходит тестирование на самочувствие. "Во-первых, идет тест шестиминутной ходьбы, то есть они в течение шести минут при поступлении проходят расстояние, какое смогут. Если плохое самочувствие, могут постоять, отдохнуть, при этом секундомер не останавливается. Тот же тест проводится в конце лечения, и там значительно увеличивается пройденное расстояние. Также используется проба Штанге, Генчи (задержка дыхания на вдохе и выдохе соответственно — прим. ТАСС)", — объяснил врач лечебной физкультуры Бато Дамдинов. Гимнастику постояльцы чередуют с подводным душем и минеральной водой, которой здесь даже дышат по 10–15 минут через специальные маски. По словам специалистов, вода помогает избавиться от мокроты в бронхах. Обратно в СССР Единственное, что не скрашивает отдых, — сохранившийся из-за отсутствия капитального ремонта советский антураж. "Мы здесь разговаривали со многими, что нужно написать письмо нашему губернатору, чтобы обратил внимание на курорт. Я здесь была в 1989 году, и в принципе ничего не поменялось. Будто машина времени перенесла меня обратно в СССР", — расстроена Светлана Борисова.

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