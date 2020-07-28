Дышать заново: как в санатории Забайкалья восстанавливают переболевших коронавирусом

В конце мая Забайкалье считалось одним из наиболее проблемных регионов страны по распространению коронавирусной инфекции. Из-за этого по поручению Владимира Путина в Читу направили московских врачей, в крае развернули мобильный военный госпиталь. На 28 июля в регионе выявили 4050 случаев заражения коронавирусной инфекцией, при этом более 3,5 тыс. пациентов уже вылечили и выписали из медицинских учреждений. Теперь им предлагают пройти реабилитацию. Особых критериев для отбора пациентов нет, но в первую очередь в санаторий отправляют тех, кто переболел в тяжелой форме. О том, как организована программа восстановления, ТАСС рассказали сотрудники и постояльцы учреждения.
Коронавирусное братство
"Мне в поликлинике предложили сюда поехать, я сначала еще думала. Но доктор меня уговорила, сказала, что легкие восстанавливаются два года. И я решила, что еще нужна детям, внукам", — поделилась пациентка Галина Калинина. После выписки из больницы женщина поднималась на четвертый этаж с серьезной одышкой, теперь говорит, что лестницу не замечает, а давление и вовсе стало "как у космонавта".
В "Дарасуне" больше всего подкупает внимательность и доброжелательность врачей, которые никогда не отмахнутся и помогут даже в позднее время. Еще, добавила пациентка, большую психологическую помощь оказывает местное "коронавирусное братство": "Все равно чувствуется, что в обществе нас боятся, а здесь мы одинаковые, коронавирус сравнял всех: начальников, рядовых сотрудников. Общались первое время за столом только об этом: кто как болел, кому каково было. Потом уже про семьи начали рассказывать".
Еще одна постоялица санатория Светлана Борисова приехала в "Дарасун" по рекомендации врача. "Было очень тяжело: слабость, недомогание, температура, кровью отхаркивалась. Сейчас гораздо лучше стало. Раньше немного пройдешь — в ногах сразу тяжесть, усталость, а сейчас этого нет. Я себя чувствую как прежде", — сказала женщина.
Борьба с одышкой
Санаторий "Дарасун" существует с середины XIX века. Он находится в 135 км от Читы и считается одним из лучших низкогорных бальнеологических курортов Сибири и Дальнего Востока. Основная заслуга в этом принадлежит источнику с углекислой минеральной водой. В июле по решению властей сюда стали доставлять забайкальцев, которые переболели пневмонией в тяжелой форме из-за заражения коронавирусом.
"Пациенты находятся здесь от десяти до 13 дней. Все зависит от тяжести заболеваний, — рассказала заместитель главного врача Татьяна Важина. — Если в легкой степени перенесли, то у них идет десять койко-дней, если тяжесть более серьезная, длительность увеличивается. Большинство — тяжело переболевшие, но есть пациенты, перенесшие пневмонию в легкой степени, потому что если сегодня это легкая степень, завтра может наступить утяжеление".
В среднем в санатории одновременно живут около 100 пациентов, младшему из них — полгода, самому пожилому — 60 лет. В основе программы — курсы по восстановлению легких. "Заболевания дыхательной системы, в том числе пневмония, у нас лечились и раньше, это мы умеем. Но сейчас, конечно, есть свои особенности. Пациенты поступают в более тяжелом состоянии, чем обычно, у них выраженные остаточные явления: кашель, одышка, астенический синдром сильно выражен, повышенная утомляемость. Поэтому нюансы свои есть", — добавила Важина.
Чтобы одышка и кашель прошли быстрее, для пациентов стабильно проводят занятия лечебной физкультурой на свежем воздухе. Комплекс гимнастики подбирается по степени дыхательной недостаточности, и в конце курса каждый постоялец проходит тестирование на самочувствие.
"Во-первых, идет тест шестиминутной ходьбы, то есть они в течение шести минут при поступлении проходят расстояние, какое смогут. Если плохое самочувствие, могут постоять, отдохнуть, при этом секундомер не останавливается. Тот же тест проводится в конце лечения, и там значительно увеличивается пройденное расстояние. Также используется проба Штанге, Генчи (задержка дыхания на вдохе и выдохе соответственно — прим. ТАСС)", — объяснил врач лечебной физкультуры Бато Дамдинов.
Гимнастику постояльцы чередуют с подводным душем и минеральной водой, которой здесь даже дышат по 10–15 минут через специальные маски. По словам специалистов, вода помогает избавиться от мокроты в бронхах.
Обратно в СССР
Единственное, что не скрашивает отдых, — сохранившийся из-за отсутствия капитального ремонта советский антураж. "Мы здесь разговаривали со многими, что нужно написать письмо нашему губернатору, чтобы обратил внимание на курорт. Я здесь была в 1989 году, и в принципе ничего не поменялось. Будто машина времени перенесла меня обратно в СССР", — расстроена Светлана Борисова.
"Пациенты благодарны за лечение, за отзывчивость персонала, за питание. Но, конечно, им бы хотелось более комфортных условий проживания, потому что капитальный ремонт здесь не делали, — признала проблему и главврач Ирина Шимко. — В 2010 году санаторий передали в ведение Министерства здравоохранения Забайкалья, а в 2015-м он стал автономным учреждением. Санаторий был в очень разрушенном, плачевном состоянии, средства из бюджета Забайкальского края на ремонт за это время не выделялись. Мы своими силами где-то линолеум меняли, стены красили — на что были возможности".
Впрочем, отметила руководитель учреждения, министр здравоохранения Забайкалья Анна Шангина "начала выбивать деньги для санатория". В частности, Фонд инвестиционного развития Забайкальского края выделил для "Дарасуна" 1,5 млн рублей на новое оборудование. Деньги пойдут на установку соляной пещеры, рециркуляторы, пульсометры и дезинфекционную камеру.
Кроме того, краевые власти ищут возможность выделить 22 млн рублей на ремонт жилых комнат, но этот вопрос пока находится на стадии согласования. Если средства все же появится, санаторий сможет капитально отремонтировать два этажа в жилом корпусе с полной заменой окон, сантехники и электрики.
Алексей Малашенко