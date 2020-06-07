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Участки для голосования по конституции откроют на кораблях ТОФ, уходящих в море

Соответствующее решение было принято на очередном заседании Избирательной комиссии Приморского края

ТАСС, 7 июня. 10 участков для голосования по поправкам в Конституцию РФ организуют в Приморском крае на кораблях Тихоокеанского флота, которые будут находиться в море 1 июля сообщается в воскресенье на официальном сайте краевого правительства.

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"10 участков для голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации организуют на военных кораблях Тихоокеанского флота, которые будут находиться в плавании 1 июля. Соответствующее решение было принято на очередном заседании Избирательной комиссии Приморского края", - говорится в сообщении.

Полномочия по руководству деятельностью участковых избирательных комиссий на участках для голосования на кораблях возложены на территориальную избирательную комиссию Первомайского района Владивостока.

Теги
РоссияПриморский крайПредложения по изменениям в конституцииГолосование по поправкам в конституцию
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