Участки для голосования по конституции откроют на кораблях ТОФ, уходящих в море

ТАСС, 7 июня. 10 участков для голосования по поправкам в Конституцию РФ организуют в Приморском крае на кораблях Тихоокеанского флота, которые будут находиться в море 1 июля сообщается в воскресенье на официальном сайте краевого правительства.

Как будет выглядеть бюллетень для голосования по изменениям в Конституции РФ

"10 участков для голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации организуют на военных кораблях Тихоокеанского флота, которые будут находиться в плавании 1 июля. Соответствующее решение было принято на очередном заседании Избирательной комиссии Приморского края", - говорится в сообщении.

Полномочия по руководству деятельностью участковых избирательных комиссий на участках для голосования на кораблях возложены на территориальную избирательную комиссию Первомайского района Владивостока.