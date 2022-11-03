"Росэнергоатом": Киев планировал диверсию на связанной с ЗАЭС системе теплоснабжения

По словам советника гендиректора концерна Рената Карчаа, для выполнения этого теракта украинская сторона пыталась завербовать сотрудников станции

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Украинское командование планировало организовать диверсию на магистрали теплоснабжения Энергодара, которая связана с Запорожской АЭС (ЗАЭС), а после этого выступить с обвинениями в адрес России. Об этом в четверг заявил советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

"Планировалось взорвать значительный участок теплосети, вывести из строя систему теплоснабжения, ну а потом, как обычно, посыпались бы обвинения в адрес не просто России, а российских военнослужащих, в частности военнослужащих Росгвардии", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

По словам Карчаа, для выполнения этого теракта имела место попытка вербовки сотрудников ЗАЭС. "Но видите как получается, террористы есть на улице Банковой, но их не оказалось среди сотрудников Запорожской атомной станции", - подчеркнул он.

Накануне Карчаа заявил ТАСС, что сохраняется реальный риск ударов со стороны Украины по электро- и теплосетям, ЛЭП в районе ЗАЭС. Если это произойдет, придется расхолаживать реактор с питанием от дизельных генераторов, пояснил он. Кроме того, в среду он сообщал, что пятый и шестой реакторы станции переведены из режима холодного простоя в горячий - станция не генерирует энергию, но работает на теплоотдачу.

ЗАЭС находится под контролем российских сил. Ее территория неоднократно становилась целью ударов со стороны украинских войск. В результате повреждения отдельных объектов инфраструктуры около станции отключены от сети все шесть ее энергоблоков.

Запорожская АЭС обеспечивает теплом город Энергодар с мая, так как в результате обстрелов со стороны Украины пришлось остановить Запорожскую ТЭС.