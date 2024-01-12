Президент Эквадора предложил главарю группировки "Лос Лобос" сдаться без условий

Даниэль Нобоа подчеркнул, что в стране "достаточно преступников, которые ставят условия"

КАРАКАС, 12 января. /ТАСС/. Президент Эквадора Даниэль Нобоа предложил главарю преступной группировки "Лос Лобос" Фабрисио Колон Пико, бежавшему 9 января из тюрьмы в городе Риобамба, сдаться без выдвижения каких-либо условий.

Глава государства отреагировал на выложенное в соцсетях в четверг видео преступника, в котором он заявил, что готов сдаться, если президент республики гарантирует ему жизнь. Беглец считает, что против него выдвинуты ложные обвинения и отметил, что бежал из тюрьмы, потому что знал, что его собираются убить.

"Пусть сам сдается, если хочет", - сказал Нобоа в интервью радиостанции FM Mundo через несколько минут после публикации этого видео. "В этой стране достаточно преступников, которые ставят условия. Условия ставят хорошие люди, условия ставит эквадорская семья, правительство, государство, их не ставят преступники", - подчеркнул президент.