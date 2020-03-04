В штабе Байдена отказались от поддержки экс-директора ФБР Коми

НЬЮ-ЙОРК, 4 марта. /ТАСС/. В избирательном штабе бывшего вице-президента США Джозефа Байдена категорически отказались от поддержки кампании со стороны экс-директора Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми, который был сторонником республиканцев, но во вторник впервые проголосовал на первичных выборах (праймериз) Демократической партии. Позицию Байдена отразил его помощник Эндрю Бейтс.

"Я впервые проголосовал на праймериз демократов, чтобы поддержать эту партию, посвятившую себя возрождению истинных ценностей в Белом доме. Я согласен с позицией Эми Клобушар , что нам нужен кандидат, который печется о всех американцах и возродит честь и достоинство на службе. У Трампа [президента США Дональда Трампа] есть основания бояться Джо Байдена и желать успеха Берни [Сандерсу, сенатору от штата Вермонт]", - написал во вторник в своем Twitter Коми, имея в виду сенатора от Миннесоты Эми Клобушар, которая в понедельник вышла из предвыборной гонки и поддержала Байдена. Экс-глава ФБР сопроводил запись хештегом #Biden2020, ясно дав понять, кому он отдал свой голос.

"Слушаю, это служба поддержки? - отреагировал в своем Twitter Бейтс. - Я только что получил посылку, которую отнюдь не заказывал. Как мне ее вернуть бесплатно?"

Праймериз в "супервторник" проводятся в 14 штатах и в Американском Самоа - заморской территории США. На первичных выборах отбирают делегатов, которые на предстоящих национальных съездах Демократической и Республиканской партий поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты США.

Трамп отправил главу ФБР в отставку в 2017 году из-за недовольства его работой. Генеральный инспектор Минюста США в августе прошлого года признал Коми виновным в нарушении правил хранения служебной информации. Речь шла о семи записках, сделанных Коми после встреч с президентом США Дональдом Трампом в период с января по апрель 2017 года. После ухода Коми с поста директора ФБР правоохранительные органы проанализировали эти материалы и пришли к выводу, что содержащаяся в некоторых записках информация носила конфиденциальный характер.

Три документа Коми после отставки оставил в ФБР, а оригиналы еще четырех хранил у себя дома в сейфе. Частью конфиденциальных данных он также поделился со своим другом, профессором Колумбийского университета Даниэлом Ричманом. Через два месяца после отставки главы ФБР Ричман предоставил информацию журналистам The New York Times.