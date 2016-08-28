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Крупные силы ВС РФ передислоцированы в ЮВО в рамках учений

Армия и ОПК
28 августа, 10:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, августа. /ТАСС
Внезапная проверка Вооруженных сил страны продлится до 31 августа
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© Дмитрий Рогулин/ТАСС

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Крупные армейские и флотские подразделения ВС РФ переброшены на полигоны и оперативные аэродромы Южного военного округа для наращивания боевого состава создаваемых на операционных направлениях силовых межвидовых группировок.

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Об этом сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, отметив, что речь идет о передислокации мотострелковых, танковых и артиллерийский соединений, а также подразделений ВКС, ВДВ и авиации Северного флота.

"В ходе совершения маршей комбинированным способом органы военного управления, соединения и воинские части ЮВО осуществили переброску железнодорожным, морским, авиационным транспортом и своим ходом личного состава, военной техники и материальных средств на расстояния от 50 до 800 километров", - говорится в сообщении, поступившем в ТАСС.

Уточняется, что переброска войск осуществляется в рамках внезапной проверки боеготовности Вооруженных Сил РФ. Она проходит с 25 по 31 августа. Участвуют войска Южного, Центрального и Западного военных округов, а также Северный флот, Черноморский флот и Каспийская флотилия, Воздушно-космические силы и Воздушно-десантные войска. Проверка проводится в рамках подготовки к стратегическим учениям "Кавказ-2016", которые пройдут в сентябре.

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