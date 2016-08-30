Минобороны РФ получило очередную партию бомбардировщиков Су-34

Атамбаев поручил усилить меры безопасности в связи с атакой на посольство КНР в БишкекеМеждународная панорама 30 августа, 13:41
Генпрокуратура Украины собрала более 800 томов материалов против чиновников и военных РФМеждународная панорама 30 августа, 13:36
МЧС распространило экстренное предупреждение о грозе и ветре в МосквеМосква 30 августа, 13:25
Игрок "Спартака" Сальваторе Боккетти продаст футболку клуба в помощь жертвам землетрясенияСпорт 30 августа, 13:19
Источник: футболист "Спартака" Паршивлюк расторг контракт с клубомСпорт 30 августа, 13:15
Первый в России замок из "Игры престолов" напечатают на 3D-принтере на уральском заводеНовости Урала 30 августа, 12:54
Студенты помогли таежной отшельнице Агафье Лыковой собрать урожай и кедровые шишкиСибирь 30 августа, 12:52
Путин и Обама встретятся в Китае в ближайшие дниПолитика 30 августа, 12:39
Минобороны РФ получило очередную партию бомбардировщиков Су-34Армия и ОПК 30 августа, 12:37
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. "Сухой" передал российским военным очередную партию фронтовых бомбардировщиков Су-34, сообщили в пресс-службе компании.
"Самолеты поднялись в воздух с аэродрома Новосибирского авиационного завода им. В. П. Чкалова и направились к месту своей дислокации", - говорится в сообщении, поступившем в ТАСС.
Количество переданных Минобороны машин не уточняется.
Как ожидается, Воздушно-космические силы должны получить в общей сложности 150-200 Су-34. Первый контракт на 32 самолета был заключен в 2008 году, в 2012 году было подписано новое соглашение, предусматривающее передачу военным еще 92 бомбардировщиков. Ранее заместитель министра обороны Юрий Борисов отмечал, что контракт может быть выполнен досрочно. В войска уже переданы около 100 самолетов.
Су-34 способен нести до восьми тонн боевой нагрузки, развивать скорость до 1,9 тысячи километров в час, а дальность полета этого самолета составляет 4 тысячи километров. Эти бомбардировщики применялись в ходе операции в Сирии.