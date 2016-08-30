Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.08:
$ 64.91
€ 72.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минобороны РФ получило очередную партию бомбардировщиков Су-34

Армия и ОПК
30 августа, 12:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС
Количество переданных машин не уточняется
Материал из 1 страницы
Су-34

Су-34

© Управление пресс-службы и информации Минобороны РФ/ТАСС

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. "Сухой" передал российским военным очередную партию фронтовых бомбардировщиков Су-34, сообщили в пресс-службе компании.

22 августа Армия и ОПК
Су-34 по прозвищу "Утенок": лучший бомбардировщик армии России

"Самолеты поднялись в воздух с аэродрома Новосибирского авиационного завода им. В. П. Чкалова и направились к месту своей дислокации", - говорится в сообщении, поступившем в ТАСС.

Количество переданных Минобороны машин не уточняется.

Как ожидается, Воздушно-космические силы должны получить в общей сложности 150-200 Су-34. Первый контракт на 32 самолета был заключен в 2008 году, в 2012 году было подписано новое соглашение, предусматривающее передачу военным еще 92 бомбардировщиков. Ранее заместитель министра обороны Юрий Борисов отмечал, что контракт может быть выполнен досрочно. В войска уже переданы около 100 самолетов.

Су-34 способен нести до восьми тонн боевой нагрузки, развивать скорость до 1,9 тысячи километров в час, а дальность полета этого самолета составляет 4 тысячи километров. Эти бомбардировщики применялись в ходе операции в Сирии.

Смотрите также
Секреты "крылатого братства": о чем мечтают летчики ВКС РФ

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Новая техника ВС РФ
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Патриарх Кирилл посетил атомный ракетный крейсер Северного флота "Петр Великий"
25
Стальные крылья армии России
12
Российские военные первыми покорили Эльбрус в рамках АрМИ-2016
Выборы-2016
Особенности выборов: узнай, кто такой "Русский Бэтмен" и что такое "лепестковая модель"
Предвыборный фоторобот: собери лидера партии
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Грузии число отравившихся на свадьбе возросло до 200
2
СМИ: в КНДР по приказу Ким Чен Ына из зенитной установки расстреляли двух чиновников
3
В Кремле исходят из того, что ночные сообщения о смерти Каримова не подтвердились
4
С 1 сентября вступают в силу новые правила сдачи экзаменов на права
5
Полиция ищет водителя Mercedes с номером 666, сбившего двух человек в Москве
6
Лидеры ЕС не планировали двусторонние встречи с Путиным на G20
7
Теракт в Бишкеке: что известно на данный момент
Темы дня
Реклама