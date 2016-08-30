Минобороны РФ получило очередную партию бомбардировщиков Су-34

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. "Сухой" передал российским военным очередную партию фронтовых бомбардировщиков Су-34, сообщили в пресс-службе компании.

"Самолеты поднялись в воздух с аэродрома Новосибирского авиационного завода им. В. П. Чкалова и направились к месту своей дислокации", - говорится в сообщении, поступившем в ТАСС.

Количество переданных Минобороны машин не уточняется.

Как ожидается, Воздушно-космические силы должны получить в общей сложности 150-200 Су-34. Первый контракт на 32 самолета был заключен в 2008 году, в 2012 году было подписано новое соглашение, предусматривающее передачу военным еще 92 бомбардировщиков. Ранее заместитель министра обороны Юрий Борисов отмечал, что контракт может быть выполнен досрочно. В войска уже переданы около 100 самолетов.

Су-34 способен нести до восьми тонн боевой нагрузки, развивать скорость до 1,9 тысячи километров в час, а дальность полета этого самолета составляет 4 тысячи километров. Эти бомбардировщики применялись в ходе операции в Сирии.