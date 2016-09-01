Шойгу: методы преподавания в вузах Минобороны позволяют вырастить специалистов для армии

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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Перспективные методики преподавания, внедряемые в учебных заведениях Минобороны, и обновление учебно-материальной базы позволяют готовить высококвалифицированных специалистов, способных решать самые сложные задачи по обеспечению безопасности страны. Об этом говорится в поздравлении министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу с началом нового учебного года.
"Первого сентября мы отмечаем День знаний. Как и во всех учебных заведениях страны, занятия начинаются в образовательных организациях Министерства обороны. В этом году их список пополнился Тульским суворовским военным училищем, которое спустя десятилетия вновь распахнуло свои двери для сотен мальчишек", - говорится в послании.
В нем отмечается, что "начало учебного года - это всегда время надежд, планов на будущее и стремления к достижению поставленных целей".
"Министерство обороны предпринимает активные шаги по совершенствованию системы военного образования. Внедряются перспективные методики преподавания, в том числе с использованием электронных учебников и учебных пособий. В интересах Вооруженных сил создается единая электронная библиотека научных организаций и образовательных учреждений. Продолжается обновление учебно-материальной базы военных вузов", - подчеркивается в обращении.
"Сегодня с уверенностью можно говорить о том, что существующая система военного образования позволяет готовить высококвалифицированных специалистов, способных решать самые сложные задачи по обеспечению безопасности страны и укреплению ее обороноспособности", - говорится в поздравлении.
Также в послании министр обороны пожелал преподавателям, курсантам и слушателям военных учебных заведений "крепкого здоровья, успехов в учебе, службе и труде".