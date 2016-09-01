Первый учебный год начинается в "Юнармии"

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Первый учебный год начинается 1 сентября в военно-патриотическом движении "Юнармия": участников организации ждут спортивные соревнования, экспедиции и общественные мероприятия, а ключевым событием станет всероссийская военно-тактическая игра.

В этот же день будет запущен официальный сайт движения. Осенью также начнется издание еженедельной газеты "Юнармия" и ежемесячного журнала "Юнармеец".

Что такое "Юнармия"

В советское время организация под названием "Юнармия" объединяла молодежные военно-патриотические клубы. Инициатором ее возрождения стал глава Минобороны Сергей Шойгу, чью идею поддержал президент РФ Владимир Путин. В число учредителей движения вошли председатель ДОСААФ России Александр Колмаков, первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина, представители ветеранских организаций.

Учредительный съезд "Юнармии" состоялся в конце мая в подмосковном парке "Патриот". Начальником Главного штаба движения был избран олимпийский чемпион по бобслею Дмитрий Труненков, также на съезде сформулировали первоочередные задачи организации. Как заявил на первом слете возрожденной "Юнармии" Шойгу, задачей движения является патриотическое воспитание, а не подготовка кадров для Вооруженных сил.

Отделения "Юнармии" появились уже в 82 регионах России. По данным на начало августа, в движение вступили 12 тысяч человек. Ожидается, что к концу года число юнармейцев возрастет до 20 тысяч.

Будни юнармейцев

Участники возрожденного движения будут изучать географию и историю России, а также займутся начальной военной подготовкой. Глава Минобороны пообещал школьникам, что они смогут летать на самолетах, прыгать с парашютом, погружаться под воду и ходить в походы на боевых кораблях и подводных лодках. На базе "Юнармии" появятся отряды юных десантников, летчиков и танкистов. К работе со школьниками будут привлекать военных, ветеранов и спортсменов, а инфраструктуру движению предоставят Минобороны, ДОСААФ и ЦСКА.

Кроме того, в свободное от учебы время подростки будут заниматься волонтерской и общественной деятельностью, принимать участие в культурных и спортивных мероприятиях, исторических олимпиадах, поисковых экспедициях. Юнармейцы смогут получить и дополнительное образование, выбрав программу по своему желанию. Также они займутся историческими реконструкциями. В частности, на базе подмосковного парка "Патриот" силами "Юнармии" планируется реконструировать штурм Рейхстага в мае 1945 года, а также отдельные эпизоды Курской и Сталинградской битв.

Ключевым событием учебного года станет всероссийская военно-тактическая игра наподобие "Зарницы", в которую играли советские школьники. Разрабатывает игру Федерация военно-тактических игр, которую возглавляет актер и шоумен Михаил Галустян. Также для подростков разрабатывается специальная программа, предусматривающая множество спортивных соревнований, в том числе по пейнтболу и стрельбе.