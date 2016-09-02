Военные начали восстанавливать электроснабжение в затронутом паводком в Приморье поселке

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НИКОЛАЕВКА /Приморский край/, 2 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие Тихоокеанского флота (ТОФ) приступили к восстановлению электроснабжения в пострадавшем от паводка поселке Николаевка в Приморье, сообщил в пятницу журналистам представитель флота Владимир Матвеев.
"Сводный отряд из числа военнослужащих соединения морской пехоты и отдельного морского инженерного батальона Тихоокеанского флота после оценки обстановки приступил к восстановлению электроснабжения обесточенного населенного пункта. В настоящее время военнослужащие ТОФ при помощи плавающего транспортера ПТС-2 выполняют натяжку силового электрического кабеля между вновь установленными опорами расположенными на двух берегах реки", - сказал Матвеев.
Кроме того, военные подали электричество в лазарет и на станцию фильтрации воды от двух дизель-генераторов, которые они привезли с собой.
Как сообщалось ранее, военные сосредоточили для оказания помощи в ликвидации последствий тайфуна "Лайонрок" 3,5 тысячи человек, более 400 единиц техники, 18 самолетов и вертолетов. Всего к работам по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлекли 14 тысяч человек. В Приморье введен режим ЧС федерального уровня.
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