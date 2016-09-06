Модернизация "Адмирала Кузнецова" может начаться в Мурманске

КУБИНКА /Московская область/, 6 сентября. /ТАСС/. Средний ремонт и модернизация российского тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов", скорее всего, начнутся в Мурманске, позднее корабль будет переведен в Северодвинск. Об этом сообщил ТАСС гендиректор Центра судоремонта "Звездочка" Николай Калистратов.

"Конкурс на ремонт "Кузнецова" еще не объявляли, насколько я знаю. Но мы готовимся. Причальную стенку на заводе готовим, но сначала, думаю, он на 35-м (судоремонтном) заводе постоит - это же наш филиал, а потом уже переведем его. Наверное, в следующем году", - сказал собеседник агентства.

В этом году на 35-м заводе были проведены работы по восстановлению технической готовности корабля.

Ранее сообщалось, что "Адмирал Кузнецов" отправится на средний ремонт и модернизацию в 2017 году. В Военно-морском флоте официально сообщили, что заказ, скорее всего, достанется Центру судоремонта "Звездочка".

Длительность работ пока не определена. По оценке главы Объединенной судостроительной корпорации Алексея Рахманова, на модернизацию корабля потребуются два года, однако объемы и сроки работ могут измениться. По словам Рахманова, в ходе модернизации будет изменен состав вооружения "Адмирала Кузнецова".