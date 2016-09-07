Корабли и катера провели стрельбы на Каспии в рамках учений "Кавказ-2016"

"Швабе" представил на "Армии" опытный образец нового охотничьего прицелаНовости партнеров 7 сентября, 17:45
Лукин: РФ отправит атлетов в Рио в случае положительного решения исковСпорт 7 сентября, 17:44
Музей скульптуры Петербурга не получал указаний на снятие доски МаннергеймуКультура 7 сентября, 17:40
Железнодорожные войска РФ в ближайшее время получат новые образцы спецтехникиАрмия и ОПК 7 сентября, 17:35
"Т24" проведет чемпионат по дронбиатлонy на форуме "Армия-2016"Новости партнеров 7 сентября, 17:26
Шесть МиГ-29 уничтожили технику условного противника на учениях "Кавказ"Армия и ОПК 7 сентября, 17:25
Юрист: у "Рубина" нет оснований на заявку Янна М'Вила в РФПЛСпорт 7 сентября, 17:16
География форума "Армия-2016": как и где проходят военные выставкиАрмия и ОПК 7 сентября, 17:06
Мутко заявил, что чувствует вину за недопуск российских паралимпийцев на ИгрыСпорт 7 сентября, 17:04
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Корабли и катера Каспийской флотилии провели артиллерийские стрельбы в рамках стратегических учений "Кавказ-2016". Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минобороны РФ.
"Малые артиллерийские корабли Каспийской флотилии ВМФ России "Волгодонск" и "Махачкала" в составе корабельной ударной группы выполнили артиллерийские стрельбы по морскому щиту в назначенных районах рассредоточения в акватории Каспийского моря. Также стрельбу по морской цели артиллерийскими комплексами отработала корабельная ударная группа соединения артиллерийских катеров Каспийской флотилии", - говорится в сообщении, поступившем в ТАСС.
В пресс-службе пояснили, что военные отработали обнаружение и сопровождение морских целей, а также отразили атаки надводных кораблей условного противника.
Учения Каспийской флотилии проходили и ночью. Корабли маневрировали, занимались организацией противовоздушной обороны на ходу и на рейде, а также обменивались сигналами, пояснили в Минобороны.
Стратегические учения "Кавказ-2016" проходят на юге России с 5 по 10 сентября. Как сообщалось ранее, в них участвуют около 12,5 тысячи военных.