Корабли и катера провели стрельбы на Каспии в рамках учений "Кавказ-2016"

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Корабли и катера Каспийской флотилии провели артиллерийские стрельбы в рамках стратегических учений "Кавказ-2016". Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минобороны РФ.

"Малые артиллерийские корабли Каспийской флотилии ВМФ России "Волгодонск" и "Махачкала" в составе корабельной ударной группы выполнили артиллерийские стрельбы по морскому щиту в назначенных районах рассредоточения в акватории Каспийского моря. Также стрельбу по морской цели артиллерийскими комплексами отработала корабельная ударная группа соединения артиллерийских катеров Каспийской флотилии", - говорится в сообщении, поступившем в ТАСС.

В пресс-службе пояснили, что военные отработали обнаружение и сопровождение морских целей, а также отразили атаки надводных кораблей условного противника.

Учения Каспийской флотилии проходили и ночью. Корабли маневрировали, занимались организацией противовоздушной обороны на ходу и на рейде, а также обменивались сигналами, пояснили в Минобороны.

Стратегические учения "Кавказ-2016" проходят на юге России с 5 по 10 сентября. Как сообщалось ранее, в них участвуют около 12,5 тысячи военных.