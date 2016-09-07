География форума "Армия-2016": как и где проходят военные выставки

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Зрелищные мероприятия и демонстрация современной военной техники и вооружения Международного военно-технического форума "Армия-2016" проходят не только в Подмосковье, но и в Центральном, Восточном, Южном военных округах и на Северном флоте.

Как отмечает Минобороны РФ, в этом году форум вызвал большой интерес, значительно возросло количество участников и расширилась их география. На площадках подмосковного парка "Патриот" представлены более 1000 российских предприятий и организаций. Свои делегации прислали свыше 80 иностранных государств.

Впервые национальные экспозиции развернули наши союзники по ОДКБ – Белоруссия, Казахстан и Армения.

В день открытия форума общее количество гостей и участников составило 43,5 тысячи человек. С учетом мероприятий в военных округах и на Северном флоте посетителями форума стали около 50 тысяч человек.

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ТАСС/Минобороны России