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Морпехи ЧФ и Каспийской флотилии отрабатывают оборону побережья на учениях "Кавказ-2016"

Армия и ОПК
8 сентября, 4:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, сентября. /ТАСС
Войска отрабатывают выполнение задач противодесантной обороны участка необорудованного побережья
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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Береговые войска и морская пехота Черноморского флота и Каспийской флотилии, дислоцированные в Новороссийске, Крыму, Дагестане и в Астраханской области, выдвинуты в районы сосредоточения десантируемых войск в рамках стратегических учений "Кавказ-2016". Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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"На марше военнослужащими береговых войск и морскими пехотинцами отработаны задачи походного охранения колонн, преодоления зараженных участков местности, отражения нападения диверсионно-разведывательных групп и ударов авиации", - проинформировали в ведомстве.

Сообщается, что войска отрабатывают "выполнение задач противодесантной обороны участка необорудованного побережья".

Стратегические учения "Кавказ-2016" проходят на юге России с 5 по 10 сентября. В них участвуют около 12,5 тыс. военных.

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