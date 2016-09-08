Морпехи ЧФ и Каспийской флотилии отрабатывают оборону побережья на учениях "Кавказ-2016"

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Береговые войска и морская пехота Черноморского флота и Каспийской флотилии, дислоцированные в Новороссийске, Крыму, Дагестане и в Астраханской области, выдвинуты в районы сосредоточения десантируемых войск в рамках стратегических учений "Кавказ-2016". Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"На марше военнослужащими береговых войск и морскими пехотинцами отработаны задачи походного охранения колонн, преодоления зараженных участков местности, отражения нападения диверсионно-разведывательных групп и ударов авиации", - проинформировали в ведомстве.
Сообщается, что войска отрабатывают "выполнение задач противодесантной обороны участка необорудованного побережья".
Стратегические учения "Кавказ-2016" проходят на юге России с 5 по 10 сентября. В них участвуют около 12,5 тыс. военных.