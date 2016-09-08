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Военная версия Ми-38 появится к 2018 году

Армия и ОПК
8 сентября, 10:39 UTC+3 КУБИНКА область/ 8, сентября. /ТАСС
На базе Ми-38 планируется создать медицинский и поисково-спасательный, а также транспортно-десантный вертолеты, постановщик помех, также предполагается разработка арктической версии машины
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© Марина Лысцева/ТАСС

КУБИНКА /Московская область/, 8 сентября. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) планирует завершить работы над военной версией Ми-38 к 2018 году, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе холдинга.

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Первая партия Ми-38 для Минобороны России будет состоять из 10-20 машин

"Технический облик вертолета уже утвержден руководством Министерства обороны и специалистами холдинга, а проведение всех работ по дооборудованию машины будет завершено к 2018 году", - говорится в сообщении пресс-службы.

Сейчас идут работы по увеличению максимального взлетного веса и высоты полета машины, уточнили в холдинге. "Кроме того, машина пройдет испытания с установкой на нее бортовой стрелы и внешней подвески, а также подвергнется эксплуатационным испытаниям на вертодромах, покрытых пылью, песком и снегом", - добавили в пресс-службе.

Интервью

Александр Щербинин

Александр Щербинин: технический облик перспективного морского вертолета уже сформирован

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На базе Ми-38 в интересах Минобороны планируется создать медицинский и поисково-спасательный, а также транспортно-десантный вертолеты, постановщик помех. Также предполагается разработка арктической версии машины.

Ми-38 - многоцелевой средний вертолет, который может использоваться для перевозки пассажиров и грузов, в качестве поисково-спасательного или летающего госпиталя. Машина занимает нишу между представителями семейства Ми-8/17 и тяжелыми Ми-26. Грузоподъемность Ми-38 достигает пяти-шести тонн.

Ранее заместитель гендиректора "Вертолетов России" Александр Щербинин в интервью ТАСС сообщил, что контракт на поставку Ми-38 Минобороны РФ может быть подписан в 2016 или 2017 году. Первая партия, по его словам, будет состоять из 10-20 вертолетов.

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