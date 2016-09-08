Минобороны опубликовало видео действий десантных кораблей Черноморского флота

Минобороны России

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. На юге России в рамках стратегических командно-штабных учений "Кавказ-2016" ударные группы Черноморского флота (ЧФ) отработали задачи противокорабельной, противовоздушной, противолодочной и противоподводно-диверсионной обороны сил высадки морского десанта в море.

В маневрах были задействованы большие десантные корабли (БДК) "Цезарь Куников", "Саратов", "Азов" и "Николай Фильченков".

По данным Минобороны РФ, морская пехота ЧФ заняла районы ожидания погрузки на БДК, из которых формировались десантные отряды кораблей. Надводными кораблями отрабатывали задачи охранения десантных кораблей в районах формирования сил морского десанта.

С 5 по 10 сентября на территории Южного военного округа проходят стратегические учения "Кавказ-2016", в которых принимают участие около 12,5 тысячи военных.

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