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Минобороны опубликовало видео действий десантных кораблей Черноморского флота

Армия и ОПК
8 сентября, 13:58 UTC+3
Маневры проводились в рамках крупномасштабных учений "Кавказ-2016" на юге России
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Минобороны России

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. На юге России в рамках стратегических командно-штабных учений "Кавказ-2016" ударные группы Черноморского флота (ЧФ) отработали задачи противокорабельной, противовоздушной, противолодочной и противоподводно-диверсионной обороны сил высадки морского десанта в море.

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В маневрах были задействованы большие десантные корабли (БДК) "Цезарь Куников", "Саратов", "Азов" и "Николай Фильченков".

По данным Минобороны РФ, морская пехота ЧФ заняла районы ожидания погрузки на БДК, из которых формировались десантные отряды кораблей. Надводными кораблями отрабатывали задачи охранения десантных кораблей в районах формирования сил морского десанта.

С 5 по 10 сентября на территории Южного военного округа проходят стратегические учения "Кавказ-2016", в которых принимают участие около 12,5 тысячи военных.

Более 30 самолетов проверяли противовоздушную оборону на юге РФ

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