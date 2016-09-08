Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.09:
$ 64.38
€ 72.4
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Эксперт рассказал, зачем ВМФ России десантные вертолетоносцы

Армия и ОПК
8 сентября, 13:13 UTC+3 КУБИНКА область/ 8, сентября. /ТАСС
Крыловский центр разработал концепцию десантного корабля типа "Прибой", водоизмещение которого оценивается в 23 тысяч тонн
Материал из 1 страницы
© Лев Федосеев/ТАСС

КУБИНКА /Московская область/, 8 сентября. /ТАСС/. Российский Военно-морской флот нуждается в четырех универсальных десантных кораблях, один из которых необходим для постоянной группировки в Средиземном море, считает начальник управления по развитию военно-технического сотрудничества Крыловского государственного научного центра Юрий Еремин.

Крыловский центр разработал концепцию десантного корабля типа "Прибой", водоизмещение которого оценивается в 23 тысяч тонн. Корабль должен перевозить до 900 морпехов с техникой, а его авиагруппа составит 16 вертолетов.

Для Северного флота нужен один такой корабль, для Тихоокеанского флота - два. Учитывая возросшую важность Средиземноморского бассейна - там действует постоянная группировка кораблей, - один корабль нужно поставить на Черноморский флот, хотя для самого ЧФ такой корабль не нужен. Для Балтфлота также не имеет смысла строить корабль такого класса Юрий Еремин Начальник управления по развитию военно-технического сотрудничества Крыловского государственного научного центра

По его словам, интерес к "Прибою" у ВМФ России есть, "но пока нет решения".

Стоимость одного корабля этого типа, по оценке специалиста, составит 40-45 млрд рублей в текущих ценах. Строить подобные корабли можно на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде или на "Северной верфи" в Петербурге.

Смотрите также
"Мистраль" сменил направление: как "Владивосток" стал Гамалем Абдель Насером

Сейчас в составе ВМФ России нет универсальных десантных кораблей.

Вертолетоносцы типа "Мистраль", заказанные во Франции в 2011 году, так и не были поставлены РФ. В Объединенной судостроительной корпорации заявляли, что отечественные верфи могут создать аналог "Мистралей".

В конце июля заместитель главкома ВМФ Виктор Бурсук сообщил, что техническое задание на универсальный десантный корабль уже подготовлено.

"Москва", "Минск" и "Баку": история развития советских и российских авианесущих кораблей

Галерея
22 фото

Чем гордится Военно-морской флот России

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Форум "Армия-2016" Новая техника ВС РФ
В других СМИ
Реклама
Фото
9
Юнармия России: для чего возродилось всероссийское военно-патриотическое движение
8
Патриарх Кирилл посетил атомный ракетный крейсер Северного флота "Петр Великий"
25
Стальные крылья армии России
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков считает вынос флага РФ белорусским спортсменом "поступком, достойным восхищения"
2
В Кремле прокомментировали сообщение о "последнем предложении" США по Сирии
3
Белорусские спортсмены пронесли флаги России на церемонии открытия Паралимпиады-2016
4
Эксперт рассказал, зачем ВМФ России десантные вертолетоносцы
5
Прожиточный минимум в Москве во втором квартале 2016 года вырос на 341 рубль
6
В Белоруссии объяснили выход паралимпийца с российским флагом
7
СМИ: Россия может принять "Евровидение" вместо Украины
Темы дня
Реклама