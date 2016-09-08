Эксперт рассказал, зачем ВМФ России десантные вертолетоносцы

КУБИНКА /Московская область/, 8 сентября. /ТАСС/. Российский Военно-морской флот нуждается в четырех универсальных десантных кораблях, один из которых необходим для постоянной группировки в Средиземном море, считает начальник управления по развитию военно-технического сотрудничества Крыловского государственного научного центра Юрий Еремин.

Крыловский центр разработал концепцию десантного корабля типа "Прибой", водоизмещение которого оценивается в 23 тысяч тонн. Корабль должен перевозить до 900 морпехов с техникой, а его авиагруппа составит 16 вертолетов.

Для Северного флота нужен один такой корабль, для Тихоокеанского флота - два. Учитывая возросшую важность Средиземноморского бассейна - там действует постоянная группировка кораблей, - один корабль нужно поставить на Черноморский флот, хотя для самого ЧФ такой корабль не нужен. Для Балтфлота также не имеет смысла строить корабль такого класса Юрий Еремин Начальник управления по развитию военно-технического сотрудничества Крыловского государственного научного центра

По его словам, интерес к "Прибою" у ВМФ России есть, "но пока нет решения".

Стоимость одного корабля этого типа, по оценке специалиста, составит 40-45 млрд рублей в текущих ценах. Строить подобные корабли можно на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде или на "Северной верфи" в Петербурге.

Сейчас в составе ВМФ России нет универсальных десантных кораблей.

Вертолетоносцы типа "Мистраль", заказанные во Франции в 2011 году, так и не были поставлены РФ. В Объединенной судостроительной корпорации заявляли, что отечественные верфи могут создать аналог "Мистралей".

В конце июля заместитель главкома ВМФ Виктор Бурсук сообщил, что техническое задание на универсальный десантный корабль уже подготовлено.

"Москва", "Минск" и "Баку": история развития советских и российских авианесущих кораблей