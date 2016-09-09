Современные ремонтные мастерские обеспечивают готовность техники на учениях "Кавказ-2016"

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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Ремонтники Южного военного округа обеспечивают техническую готовность автомобильной и бронетанковой техники на учениях "Кавказ-2016" с помощью новейших подвижных мастерских, поступивших на вооружение в 2015 году. Об этом сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"Функциональные возможности, конструкция и комплектация мастерской позволяют проводить монтажные, ремонтно- слесарные, токарные, сверлильные, фрезерные, шлифовальные, вулканизационные, электросварочные и газосварочные работы и еще более десятка видов работ, а также проводить эвакуацию поврежденной техники с поля боя", - говорится в сообщении.
Современные ремонтные комплексы могут самостоятельно совершать многокилометровые марши, а при необходимости перебрасываться железнодорожным, водным или воздушным транспортом.
Стратегические учения "Кавказ-2016" проходят на юге России с 5 по 10 сентября. В них участвуют около 12,5 тыс. военных.