Более 120 тысяч человек приняли участие в учениях "Кавказ-2016"

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ПОЛИГОН ОПУК /Крым/, 9 сентября. /ТАСС/. Более 120 тысяч человек приняли участие в стратегических учениях "Кавказ-2016", при этом одновременно на территории Южного военного округа были задействованы не более 12,5 тысячи. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.
"Всего на разных этапах этих мероприятий (учений - прим. ТАСС) последовательно, в различные периоды в Южном, Центральном, Западном военных округах и на Северном флоте приняли участие более 120 тысяч военнослужащих, сотрудников федеральных министерств и ведомств, а также специалисты Центрального банка России", - сказал Герасимов.
"При этом одновременно на территории Южного военного округа в учениях приняли участие не более 12,5 тысячи человек, что не противоречит Венскому документу", - уточнил он.
Генерал отметил, что маневры "Кавказ-2016" стали "кульминацией напряженной боевой учебы". "Это сложный экзамен для командиров и начальников всех степеней, на котором проверяются все штабы и органы военного управления по руководству действиями межвидовых группировок на театрах военных действий", - добавил Герасимов.
Как сообщалось ранее, маневры "Кавказ-2016" проходят на юге России с 5 по 10 сентября.
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