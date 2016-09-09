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Более 120 тысяч человек приняли участие в учениях "Кавказ-2016"

Армия и ОПК
9 сентября, 12:09 UTC+3 /Крым/ 9, сентября. /ТАСС
Маневры "Кавказ-2016" проходят на юге России с 5 по 10 сентября
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ПОЛИГОН ОПУК /Крым/, 9 сентября. /ТАСС/. Более 120 тысяч человек приняли участие в стратегических учениях "Кавказ-2016", при этом одновременно на территории Южного военного округа были задействованы не более 12,5 тысячи. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.

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"Всего на разных этапах этих мероприятий (учений - прим. ТАСС) последовательно, в различные периоды в Южном, Центральном, Западном военных округах и на Северном флоте приняли участие более 120 тысяч военнослужащих, сотрудников федеральных министерств и ведомств, а также специалисты Центрального банка России", - сказал Герасимов.

"При этом одновременно на территории Южного военного округа в учениях приняли участие не более 12,5 тысячи человек, что не противоречит Венскому документу", - уточнил он.

Генерал отметил, что маневры "Кавказ-2016" стали "кульминацией напряженной боевой учебы". "Это сложный экзамен для командиров и начальников всех степеней, на котором проверяются все штабы и органы военного управления по руководству действиями межвидовых группировок на театрах военных действий", - добавил Герасимов.

Как сообщалось ранее, маневры "Кавказ-2016" проходят на юге России с 5 по 10 сентября.

Какие учения ожидают российскую армию в 2016 году

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Внезапные проверки боеготовности и учения в ВС РФ
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