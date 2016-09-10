Порядка 50 самолетов ЗВО вернулись на базы после учения "Кавказ-2016"

ВОРОНЕЖ, 10 сентября. /ТАСС/. Летные экипажи истребителей-перехватчиков, фронтовых бомбардировщиков, разведывательных самолетов и транспортной авиации Западного военного округа (ЗВО), вернулись на аэродромы постоянного базирования, завершив выполнение задач во время стратегических командно-штабных учений (СКШУ) "Кавказ-2016". Об этом сообщил начальник пресс-службы округа Игорь Мугинов.

"Всего к учению от объединения ВВС ЗВО было привлечено около 50 самолетов оперативно-тактической авиации, среди них Су-34, Су-27, МиГ-31, МиГ-29 и Су-24. Также более 10 вертолетов - Ми-8 и Ми-24. По замыслу учения "Кавказ-2016" летчики ЗВО отработали задачи по переброске авиационной и наземной техники, летного и инженерно-технического состава на оперативные аэродромы с выполнением маскировки. Также совершили пуски управляемых ракет, отработали массированный ракетно-авиационный удар (МРАУ) и ряд элементов воздушного боя", - сказал Мугинов.

Авиация ЗВО вернулась на аэродромы постоянного базирования в Воронежской, Курской, Тверской, Мурманской областях, и в Республике Карелия.

Маневры "Кавказ-2016" проходят на юге России с 5 по 10 сентября. Как сообщалось ранее, в общей сложности в них задействовали более 120 тысяч человек, хотя одновременно в учениях в южных регионах страны участвовали только 12,5 тысячи. Различные этапы маневров прошли на 14 полигонах, а также в Черном и Каспийском морях. Самыми масштабными стали морские эпизоды, а также учения на полигоне Прудбой в Волгоградской области и на полигоне Опук в Крыму.