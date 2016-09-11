Минобороны продало имущество на 14,5 млн рублей на "Армии-2016"

КУБИНКА /Московская область/, 11 сентября. /ТАСС/. Более 14,5 млн рублей принесли Минобороны РФ аукционы по продаже высвобожденного имущества, которые прошли в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2016". Об этом сообщили в пресс-центре форума.

"Всего на торги было выставлено 132 единицы автомобильной и специальной техники, вещевое имущество: телогрейки, шаровары, пилотки, кители - всего почти 65 тысяч единиц", - сказал представитель пресс-центра.

"В ходе аукционов было продано имущества на сумму свыше 14,5 млн рублей, что превысило ожидаемую сумму более чем на 4,3 млн рублей", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, особым спросом у покупателей традиционно пользовались армейские грузовики ЗИЛ и ГАЗ, ватные телогрейки, кирзовые сапоги и парадные офицерские ботинки.

"Оценка выставленного имущества проводилась независимыми оценщиками. Цена многих лотов была привлекательной для покупателей. Так, партия из 400 пар кирзовых сапог была выставлена за 7,5 тыс. рублей и в результате жарких торгов ушла с молотка за 150 тысяч рублей", - добавил представитель пресс-центра.