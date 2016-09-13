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Портфель оружейных контрактов "Рособоронэкспорта" со странами Африки превышает $21 млрд

Армия и ОПК
13 сентября, 10:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, сентября. /ТАСС
У компании сложились прочные военно-технические связи с Анголой, Египтом, Зимбабве, Мали, Угандой и другими странами континента
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© Евгений Курсков/ТАСС

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Портфель экспортных заказов российской продукции военного назначения, приходящийся на страны Африки, превышает $21 миллиард. Об этом сообщил во вторник советник генерального директора "Рособоронэкспорта" Юрий Демченко.

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Компания-спецэкспортер примет участие в международной выставке вооружения и военной техники Africa Aerospace and Defence 2016, которая пройдет с 14 по 18 сентября в Претории (ЮАР).

"Мы продолжаем наращивать активное сотрудничество с большинством стран континента как в Северной Африке, так и с государствами, расположенными к югу от Сахары. Портфель заказов российской продукции военного назначения, приходящийся на страны Африки, сегодня превышает $21 миллиард", - сказал Демченко, возглавляющий делегацию компании на выставке.

По его словам, у "Рособоронэкспорта" сложились прочные военно-технические связи с Анголой, Египтом, Зимбабве, Мали, Угандой и другими странами континента. А в последние годы создан хороший задел для работы с Намибией, Нигерией, Камеруном, Мозамбиком, Танзанией и Экваториальной Гвинеей.

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В ходе выставки российская делегация планирует встречи с представителями министерств обороны и деловых кругов более чем 25 африканских стран, а также переговоры с делегациями из ряда стран Европы, Азии и Латинской Америки. "Специалисты "Рособоронэкспорта" ожидают повышенный интерес представителей иностранных делегаций к представленным на стенде учебно-боевому самолету Як-130, боевому вертолету Ми-28НЭ, военно-транспортному самолету Ил-76МД-90А, транспортно-боевому вертолету Ми-35М. Посетителей также заинтересуют большая дизель-электрическая подводная лодка проекта 636 и бронетранспортер БТР-82А", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, "Рособоронэкспорт" впервые продемонстрирует проект мультимедийного стенда дополненной реальности с боевым разведывательно-ударным вертолетом Ка-52.

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