Портфель оружейных контрактов "Рособоронэкспорта" со странами Африки превышает $21 млрд

Талисман ЧМ-2018 по футболу будет выбран 26 октябряСпорт 13 сентября, 11:35
Выставка фото футболистов из разных стран открылась в Уральском РИЦ ТАССНовости Урала 13 сентября, 11:27
Началось строительство тоннеля метро Москвы от "Говорово" до "Солнцево"Москва 13 сентября, 11:26
Многопрофильный медцентр за 9 млрд руб. построят в Симферополе в рамках ФЦПОбщество 13 сентября, 11:19
Студенты встретятся с бизнес-элитой на Молодежном днеНовости 13 сентября, 11:17
Детская железная дорога открыта на Урале после реконструкцииНовости Урала 13 сентября, 11:03
На Форуме пройдет финал кейс-турнира "Youth Day Case Contest 2016"Новости 13 сентября, 10:55
В рамках Форума пройдет "Молодежный день: диалог поколений"Новости 13 сентября, 10:52
Собянин запустил движение по первому в Москве винчестерному тоннелюОбщество 13 сентября, 10:50
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Портфель экспортных заказов российской продукции военного назначения, приходящийся на страны Африки, превышает $21 миллиард. Об этом сообщил во вторник советник генерального директора "Рособоронэкспорта" Юрий Демченко.
Компания-спецэкспортер примет участие в международной выставке вооружения и военной техники Africa Aerospace and Defence 2016, которая пройдет с 14 по 18 сентября в Претории (ЮАР).
"Мы продолжаем наращивать активное сотрудничество с большинством стран континента как в Северной Африке, так и с государствами, расположенными к югу от Сахары. Портфель заказов российской продукции военного назначения, приходящийся на страны Африки, сегодня превышает $21 миллиард", - сказал Демченко, возглавляющий делегацию компании на выставке.
По его словам, у "Рособоронэкспорта" сложились прочные военно-технические связи с Анголой, Египтом, Зимбабве, Мали, Угандой и другими странами континента. А в последние годы создан хороший задел для работы с Намибией, Нигерией, Камеруном, Мозамбиком, Танзанией и Экваториальной Гвинеей.
В ходе выставки российская делегация планирует встречи с представителями министерств обороны и деловых кругов более чем 25 африканских стран, а также переговоры с делегациями из ряда стран Европы, Азии и Латинской Америки. "Специалисты "Рособоронэкспорта" ожидают повышенный интерес представителей иностранных делегаций к представленным на стенде учебно-боевому самолету Як-130, боевому вертолету Ми-28НЭ, военно-транспортному самолету Ил-76МД-90А, транспортно-боевому вертолету Ми-35М. Посетителей также заинтересуют большая дизель-электрическая подводная лодка проекта 636 и бронетранспортер БТР-82А", - отметили в пресс-службе.
Кроме того, "Рособоронэкспорт" впервые продемонстрирует проект мультимедийного стенда дополненной реальности с боевым разведывательно-ударным вертолетом Ка-52.