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Военные РФ впервые отработали информационное противоборство на учениях "Кавказ"

Армия и ОПК
14 сентября, 12:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС
Учения "Кавказ-2016" прошли на юге России с 5 по 10 сентября
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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Группа информационного противоборства впервые была создана в рамках стратегических командно-штабных учений "Кавказ-2016", сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов.

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"На стратегических учениях "Кавказ-2016" впервые было опробовано решение вопросов информационного противоборства. В ходе учений мы создали группу информационного противоборства. Эта группа решает задачи наравне с теми задачами, которые решает группа планирования огневого поражения", - сказал он на брифинге в Минобороны РФ.

Герасимов уточнил, что к решению этих задач было привлечено главное оперативное управление Генштаба, его структурное подразделение - центры информационного противоборства, которые сформированы в военных округах, войска информационных операций, силы и средства радиоэлектронной борьбы, а также подразделения службы защиты государственной тайны.

"Действия войск и сил, привлекаемых к решению задачи информационного противоборства, в принципе адекватны силам и средствам огневого поражения. А на каком-то этапе, может быть, и превалируют. Эти вопросы удалось отработать на учениях "Кавказ-2016", - отметил начальник Генштаба.

Учения "Кавказ-2016" прошли на юге России с 5 по 10 сентября. Как сообщалось ранее, в общей сложности в них задействовали более 120 тысяч человек, при этом одновременно в учениях в южных регионах страны участвовали только 12,5 тысячи. Различные этапы маневров прошли на 14 полигонах, а также в Черном и Каспийском морях. Самыми масштабными стали морские эпизоды, а также учения на полигоне Прудбой в Волгоградской области и на полигоне Опук в Крыму.

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