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Минобороны России опубликовало лучшие кадры учений "Кавказ-2016"

Армия и ОПК
9 сентября, 19:32 UTC+3
В видеоролике показано применение современных средств борьбы с корабельными группировками противника, проведение высадки морского десанта на необорудованное побережье при поддержке морской авиации
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Минобороны России

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. В видеоролике Минобороны РФ показан заключительный этап стратегического командно-штабного учения "Кавказ-2016", который прошел на полигоне Опук в Крыму.

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На учение с межвидовой группировкой войск были привлечены крупные силы оперативно-тактической и армейской авиации, ПВО, Воздушно-десантных войск, ракетных войск и артиллерии, Военно-морского флота.

Кроме того, в видеоролике показано применение современных средств борьбы с корабельными группировками противника, проведение высадки тактического морского десанта на необорудованное побережье при поддержке морской авиации.

На этапе подготовки к учениям "Кавказ-2016" в августе этого года были проведены 12 специальных учений по видам всестороннего обеспечения, в том числе впервые по видам обеспечения Военно-морского флота.

Перед началом учений была проведена внезапная проверка войск Южного, Западного и Центрального военных округов, Северного флота, главных командований Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск.

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Внезапные проверки боеготовности и учения в ВС РФ
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