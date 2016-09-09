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"Кавказ-2016": видео стрельб ракетных комплексов "Калибр"

Армия и ОПК
9 сентября, 16:11 UTC+3
Минобороны РФ опубликовало кадры с учений, в ходе которых корабли Каспийской флотилии совершили пуски из высокоточного ракетного оружия по объектам условного противника
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Минобороны России

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. На стратегических командно-штабных учениях "Кавказ-2016" корабельная ударная группа Каспийской флотилии в составе малых ракетных кораблей (МРК) "Град Свияжск" и "Углич" успешно поразила важные береговые объекты и корабельные группировки условного противника комплексом высокоточного ракетного оружия "Калибр".

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На первом этапе учения экипаж МРК "Град Свияжск" успешно выполнил ракетную стрельбу по береговой цели. Ракета, пролетев около 100 морских миль (180 км), успешно поразила специальную мишенную позицию, имитирующую командный пункт условного противника.

В ходе второго этапа экипаж МРК "Углич" нанес ракетный удар по морской цели. Корабельный щит-мишень (имитатор корабля условного противника) находился на расстоянии более 70 морских миль (более 120 км).

Как сообщило Минобороны РФ, морской полигон общей площадью около 1500 морских миль (более 2500 км), где выполнялись ракетные стрельбы, был закрыт для гражданского судоходства.

Подлодка "Новороссийск" запустила крылатую ракету у берегов Крыма на учениях "Кавказ-2016"

Минобороны опубликовало видео действий десантных кораблей Черноморского флота

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Внезапные проверки боеготовности и учения в ВС РФ
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