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Россия в 2016-2017 годах будет поставлять вертолеты в четыре страны Африки

Армия и ОПК
14 сентября, 14:18 UTC+3 ПРЕТОРИЯ ПРЕТОРИЯ 14, сентября. /ТАСС
Вертолеты остаются одним из самых востребованных видов военной техники, в 2014-2016 гг. машины российского производства поставлялись в Анголу, Судан, Уганду и Руанду
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© Егор Алеев/ТАСС

ПРЕТОРИЯ, 14 сентября. /ТАСС/. Россия в 2016-2017 годах поставит вертолеты из семейств Ми-8/17 и Ми-24/35 в Анголу, Мали, Нигерию и Судан. Об этом сообщил корр. ТАСС на открывшейся в среду в ЮАР оружейной выставке Africa Aerospace & Defence - 2016 глава делегации "Рособоронэкспорта" Юрий Демченко.

Интервью

Руководитель делегации "Рособоронэкспорта" Юрий Демченко и пресс-секретарь компании Вячеслав Давиденко (справа налево)

Юрий Демченко: объем поставок российского оружия в Африку растет

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Он отметил, что вертолеты остаются одним из самых востребованных видов военной техники в Африке. В 2014-2016 машины российского производства поставлялись в Анголу, Судан, Уганду и Руанду.

"В 2016-2017 годах планируется продолжить поставку этих вертолетов в Анголу, Мали, Судан, Нигерию. Наши позиции на рынке вертолетов в Африке прочны, и потому мы с оптимизмом оцениваем перспективы его дальнейшего освоения", - сказал Демченко.

Кроме того, многие страны Африки предпочитают покупать недорогую технику, в том числе уже бывшую в эксплуатации, рассказал глава делегации.

"К примеру, мы поставляем в регион вертолеты типа Ми-8 и Ми-24, прошедшие капитально-восстановительный ремонт", - уточнил он.

Оружейная выставка в ЮАР, которая проходит с 14 по 18 сентября, является крупнейшей в Африке. По данным организаторов, в ней участвуют почти 400 компаний из 43 стран. Ранее стало известно, что российская делегация планирует встречи с представителями более чем 25 государств Африки, а также с делегациями из ряда стран Европы, Азии и Латинской Америки.

18 февраля Армия и ОПК
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